Schokkende onthulling: nóg meer fraude en corruptie bij Barcelona

Dinsdag, 20 juli 2021 om 09:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:29

De Mossos d’Esquadra, de politie in Catalonie, hebben ontdekt dat Barcelona ten tijde van het bewind van Josep Maria Bartomeu diverse contracten ter waarde van ruim een miljoen euro opsplitste om interne controles te vermijden. Het maakt onderdeel uit van het uitgebreide onderzoek naar het schandaal dat bekendstaat als 'Barça-gate'. Bartomeu zou voor veel geld het PR-bureau I3 Ventures hebben ingehuurd dat online een lastercampagne opzette tegen zijn tegenstanders, onder wie Lionel Messi, Gerard Piqué en oud-spelers als Xavi en Josep Guardiola.

Bartomeu gaf destijds toestemming voor een betaling die tot zes keer zo hoog was dan wat in de markt gebruikelijk is en hij zou daar bovendien aan hebben verdiend. Spaanse media hebben toegang gekregen tot diverse documenten waaruit blijkt dat de fraude en corruptie onder Bartomeu in bestuurlijk opzicht niet alleen tot I3 Ventures beperkt bleef. Zo maakte Barcelona in 2018/19, middels tien rekeningen, in totaal zelfs 1.979.464 euro over aan een bedrijf. Bij facturen van minder dan twee ton is interne controle door het voltallige bestuur formeel niet noodzakelijk en zodoende konden Bartomeu en consorten hun gang gaan, zo schrijven de kranten dinsdag. Onderzocht wordt of hij of meerderen hieraan hebben verdiend.

De Mossos d’Esquadra verzekeren dat via deze constructie vier contracten van minimaal een miljoen euro voor het voltallige bestuur van toentertijd zijn verzwegen. Daarbovenop komen nog eens zes contracten van meer dan twee ton die intern ingezien en beoordeeld hadden moeten worden maar om onduidelijke redenen nooit het daglicht zagen. Zelfs het interne onderzoek van Price Waterhouse Coopers, dat werd ingehuurd door Barcelona naar aanleiding van de 'Barça-gate', ging niet langs het voltallige bestuur, ook al had het een uiteindelijke kostenpost van zes ton.

Bartomeu stapte oktober vorig jaar op als voorzitter. Hij stond onder grote druk. Niet alleen vanwege de teleurstellende sportieve resultaten van Barcelona, maar vooral ook vanwege het sluimerende schandaal en zijn vete met Lionel Messi, die wilde vertrekken. In maart van dit jaar deden de Mossos d’Esquadra een inval bij de kantoren van Barcelona en werden Bartomeu, voormalig algemeen directeur Òscar Grau, voormalig adviseur Jaume Masferrer en voormalig hoofd juridische zaken Román Gómez Ponti opgepakt. Allen kwamen niet veel later op borgtocht vrij en wachten sindsdien op een officiële beschuldiging.

Bartomeu trad begin 2014 aan als president van Barcelona en was tot zijn opstappen bijna klaar met zijn tweede en laatste termijn. Voormalig president Joan Laporta werd nadien gekozen tot de nieuwe sportbestuurder van Barcelona.