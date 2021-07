Bittere pil voor recordinternational Sherida Spitse en Oranje Leeuwinnen

Dinsdag, 20 juli 2021 om 06:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:06

Sherida Spitse moet het Olympisch voetbaltoernooi aan zich voorbij laten gaan. De 31-jarige middenvelder van Ajax heeft maandag op de training een knieblessure opgelopen, waardoor zij de komende weken niet inzetbaar is voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

De 188-voudig recordinternational van de Oranje Leeuwinnen wordt in de Olympische selectie vervangen door Joëlle Smits, die deze zomer de overstap van PSV naar VfL Wolfsburg maakte. Smits behoorde, samen met ADO Den Haag-keeper Barbara Lorsheyd, tot de twee standby-speelsters die nog tot het eerste duel bij de spelersgroep in Japan zou meetrainen.

En opeens spat die grote droom uit èèn… Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelofelijk pijn dit doet. Topsport is mooi, maar kan zoals vandaag ook keihard zijn. Helaas ben ik net voordat de Olympische Spelen beginnen geblesseerd geraakt aan mijn knie. ?? pic.twitter.com/OY4sBt9Fxs — Sherida Spitse (@SheridaSpitse) July 20, 2021

"En opeens spat die grote droom uiteen . . . Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelofelijk pijn dit doet", laat Spitse dinsdagochtend vroeg op sociale media weten. "Topsport is mooi, maar kan zoals vandaag ook keihard zijn. Helaas ben ik net voordat de Olympische Spelen beginnen geblesseerd geraakt aan mijn knie. Ik wens mijn TEAM heeel veel succes, geluk en alle kracht toe die ik ze maar kan geven. Ik geloof in jullie! En veel liefde voor jullie!"

Nederland treft in de groepsfase van het Olympisch voetbaltoernooi achtereenvolgens Zambia (21 juli, 13.00 uur), Brazilië (24 juli, 13.00 uur) en China (27 juli, 13.30 uur). Oranje is op dit moment nummer vier op de FIFA-wereldranglijst. Brazilië staat zevende, terwijl China de nummer vijftien van de wereld is en Zambia momenteel op de 104e plek is terug te vinden.