Arrestatie Premier League-speler (31) op verdenking zedendelict met minderjarige

Dinsdag, 20 juli 2021 om 00:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:37

De Britse politie heeft afgelopen week een speler uit de Premier League gearresteerd. The Mirror treedt maandagavond met het bericht naar buiten dat de aanhouding te maken heeft met een zedendelict. Tevens meldt de tabloid dat het gaat om een international. Hoewel speler naar eigen zeggen bekend is, kan the Mirror de naam wegens ‘privacyredenen’ niet publiceren. Daily Mirror voegt eraan toe dat het gaat om een getrouwde man.

De Britse politie heeft in een officieel statement verklaard dat de speler op vrijdag is gearresteerd. De verklaring van de Greater Manchester Police luidt als volgt: "Agenten hebben op vrijdag 16 juli 2021 een 31-jarige man gearresteerd op verdenking van kinderseksmisdrijven. Hij is op borgtocht door de politie vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek."

Een woordvoerder van club waar de betreffende speler zijn brood verdient, bekend bij het Engelse medium, heeft tevens een verklaring afgelegd. “De club bevestigt dat de een speler van het eerste elftal geschorst is vanwege het lopende politieonderzoek. De club zal de autoriteiten blijven steunen bij hun onderzoek en zal op dit moment geen verdere verklaring afleggen.” De zaakwaarnemer van de speler in kwestie is ook benaderd voor commentaar, maar daar wilde hij vanaf zien.

Een anonieme insider van de club is overigens wel met een reactie gekomen naar aanleiding van het nieuwsbericht. “Elke suggestie van beschuldigingen van strafbare feiten waarbij een kind betrokken is, wordt terecht serieus genomen vanaf het moment dat ze worden geuit. Het is duidelijk dat deze zaak volledig moet worden onderzocht. Aantijgingen van deze aard zullen bij iedereen binnen de club, bij de fans en bij het grote publiek voor veel onrust zorgen”, schrijft the Mirror.