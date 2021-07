Danny Blind blikt terug op Oranje-debacle: ‘Ik heb toen fouten gemaakt'

Maandag, 19 juli 2021 om 21:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:34

Danny Blind heeft zich openlijk uitgesproken over zijn ontslag als bondscoach van Oranje in 2017 en de impact ervan op hem. Te gast in het programma Meer dan goud van NPO1 vertelt het huidige lid raad van commissarissen van Ajax over de pijn die hij voelde toen hij ontslagen werd door de KNVB. Bovendien verklaart hij onder meer dat hij heeft geleerd van Louis van Gaal en Johan Cruijff en spreekt hij in tranen en op aangrijpende wijze over het overlijden van zijn oudere broer.

Nadat Blind in de zomer van 2012 assistent-trainer bij Oranje werd, nam hij drie jaar later het hoofdtrainerschap over van Guus Hiddink. Twee jaar lang stond Blind aan het roer bij het Nederlands elftal voordat hij in maart 2017 ontslagen werd door de KNVB. Directe aanleiding was de 2-0 nederlaag in het WK-kwalificatieduel met en in Bulgarije. “De kans werd daardoor groot dat we het WK 2018 in Rusland mis zouden lopen. Niet veel later kwam de vertegenwoordiger van de KNVB naast me zitten, en hij vertelde me dat we ‘maar even moeten gaan praten’. Toen wist ik het al en veel meer hoefde ik ook niet te zeggen”, blikt de oefenmeester terug.

“Of ik mezelf iets heb kwalijk genomen? Ik heb mij persoonlijk niets kwalijk genomen, want ik had gedaan wat ik kon”, vervolgt Blind. “Ik heb hard gewerkt en ik heb veel in het werk gestoken. Ik wil me niet achter het gebrek aan geluk verschuilen, maar dat was ook wel een factor. Uiteindelijk is het zo dat ik niet gepresteerd heb, en dat doet pijn.” Volgens de keuzeheer was er ‘onrust’ rondom Oranje, al treedt hij niet in detail.

“In deze periode was er onrust, en op dat moment heb ik fouten gemaakt. Kijk, Louis van Gaal is een trainer die die onrust kan managen. Johan Cruijff was een trainer die het ‘laat’ managen. Maar ik kreeg het niet voor elkaar. Daar heb ik wel een les geleerd. Ik denk dat ik een hele goede, technische veldtrainer ben. Maar je moet ook knopen kunnen doorhakken en impopulaire beslissingen kunnen nemen binnen een organisatie. Op het veld vind ik dat niet erg, maar in een organisatie is dat toch weer anders”, aldus Blind, die te kennen geeft ‘nooit meer als hoofdtrainer actief te willen zijn’. “Ik denk dat ik een goede assistent bij een topclub zou zijn.”

Tijdens de uitzending vertelt Blind ook openhartig over een traumatische ervaring uit 1973, toen zijn broer overleed na een ernstig scooterongeluk. “Laat in de middag werd moeder gebeld door de politie met het nieuws dat mijn broer op de intensive care lag. Dat was niet goed; heel slecht zelfs. Rond een uur of acht kwam mijn vader bij. 'Kleed je aan, dan breng ik je even bij de overburen. Het gaat niet goed en we moeten naar het ziekenhuis', zei hij. Uiteindelijk was hij om tien uur ‘s avonds overleden”, zo deelt Blind zijn verhaal in tranen.