Walgelijk spandoek over Steven Berghuis heeft ‘aandacht’ van politie

Maandag, 19 juli 2021 om 20:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:09

Het verwerpelijke spandoek over Steven Berghuis, dat door supporters van Feyenoord zou zijn gemaakt, heeft 'de aandacht' van de politie. Een woordvoerder van de politie wil aan het Algemeen Dagblad echter nog niets kwijt over de vraag of er iets, en zo ja wat, tegen de makers wordt ondernomen. Zondag dook op sociale media een foto op van vijf onherkenbaar gemaakte mannen, die een dreigend spandoek omhoog lijken te houden.

Berghuis, die Feyenoord inruilt voor Ajax, wordt op een lijst geplaatst met de veroordeelde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, allebei aanhangers van Ajax die dit jaar zijn vermoord. Achter de namen van Van de Pol ('Polletje') en De Vries staan vinkjes, terwijl het vakje naast de naam van Berghuis veelzeggend open is. Feyenoord publiceerde vervolgens een statement, waarin het opriep om te stoppen met 'zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen, zoals het walgelijke spandoek gericht aan Steven Berghuis'.

Een doek gemaakt voor Steven Berghuis door Feyenoord-supporters. pic.twitter.com/3BPAkn5VI9 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) July 18, 2021

De zaak doet denken aan een pop die vijf jaar geleden met een touw om de nek in de Johan Cruijff ArenA bungelde. De pop moest Kenneth Vermeer voorstellen: de doelman was van Ajax naar Feyenoord getransfereerd. De rechter legde de man die de pop ophing een werkstraf op van zestig uur en een stadionverbod van twee jaar.

Remco Ravenhorst, voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder, besteedt het liefst zo min mogelijk aandacht aan de verwerpelijke actie. "Als je dit doet, ben je niet goed. Degenen die dit op een spandoek schrijven, zien aandacht alleen maar als een vorm van erkenning. Best kans dat ze zich verbonden voelen met Feyenoord, maar als club heb je alleen maar last van dit soort types. Wij hebben overal gecommuniceerd om rond het vertrek van Berghuis naar Ajax idiote acties juist achterwege te laten."