Ghanese verdediger geeft toe: bizarre eigen doelpunten waren opzettelijk

Maandag, 19 juli 2021 om 19:29 • Dominic Mostert

Hashmin Musah, een verdediger van de Ghanese Premier League-club Inter Allies, heeft toegegeven dat hij zaterdag twee opzettelijke eigen doelpunten maakte in de verloren uitwedstrijd tegen Ashanti Gold (7-0). In een tijdsbestek van vier minuten maakte hij twee bizarre eigen doelpunten: zonder enige serieuze druk van de tegenstander schoot hij de bal achter zijn eigen keeper.

De twee doelpunten van Musah, gemaakt in minuten 78 en 82, waren de laatste goals van de wedstrijd. Hij werd na zijn tweede eigen doelpunt direct gewisseld, ondanks dat hij pas aan het begin van de tweede helft in de ploeg was gekomen. In gesprek met Kumasi FM vertelt de verdediger van Inter Allies dat hij de eigen doelpunten maakte, omdat goksyndicaten het voorzien zouden hebben op de wedstrijd. Naar verluidt was er een groot bedrag ingezet op een uitslag van 5-1.

The craziest own goals ever in the history of football.



Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9 — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021

"Ik beloofde mijn trainer dat ik de weddenschap zou verpesten als hij me zou laten invallen. Na de wedstrijd werd ik door mijn ploeg gecomplimenteerd", aldus de 24-jarige verdediger. "Ik kreeg in het spelershotel te horen dat er werd gewed op een uitslag van 5-1. Ik besloot die weddenschap te verzieken, omdat ik wedden niet goedkeur." In het weekend werd in Ghana volop gesproken over de bizarre eigen doelpunten. Maandag publiceerde tegenstander Ashanti Gold een statement.

"We hebben de video's gezien die rondgaan over onze wedstrijd tegen Inter Allies en we willen ons volledig distantiëren van enig onreglementair handelen", schreef de club die met 7-0 won. "Ashanti Gold heeft zich de hele wedstrijd competitief opgesteld en heeft vijf goede doelpunten gemaakt dankzij het harde werk van de ploeg. We hebben geen idee waarom een speler van de tegenstander twee eigen doelpunten maakte toen we al met 5-0 voor stonden." Ashanti Gold ontkende dat er sprake was van matchfixing. De Ghanese voetbalbond is een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen.