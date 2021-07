‘Ajax-Feyenoord-rel ging vooraf aan dood van Carlo Heuvelman op Mallorca’

Maandag, 19 juli 2021 om 19:19 • Dominic Mostert

Voorafgaand aan de dood van de onschuldige Carlo Heuvelman op Mallorca wilden zijn belagers duidelijk maken dat ze 'Ajax-supporters’ waren en geen Feyenoord-fans tolereerden, zo schrijft De Telegraaf maandagavond op basis van gesprekken met meerdere personen. Zondag overleed de 27-jarige Carlo, nadat hij door een groep Nederlandse jongens tegen het hoofd werd geschopt in Mallorca. Ze kenden elkaar vooraf niet.

Carlo was op vakantie in Mallorca, toen hij samen met vier vrienden zonder aanleiding werd aangevallen door negen landgenoten op de boulevard bij Playa de Palma. De man uit Waddinxveen werd het ergst toegetakeld en overleed na dagen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een van de vermeende daders werd opgepakt, maar de politie bevestigde maandagochtend aan De Telegraaf dat hij inmiddels vrij is gelaten. Acht anderen zijn snel naar Nederland gevlogen; de Spaanse politie gaat maandag of dinsdag vragen om de arrestatie en uitlevering van deze jongens.

De Telegraaf sprak met Mitchell, die als ’propper’ iets verderop werkt in het toeristische gebied. Hij heeft gezegd dat de daders iets riepen over Ajax en Feyenoord. De Ajax-fans zouden door hebben gehad dat het slachtoffer uit de regio Rotterdam kwam, waarna de aanval werd ingezet. De aanwezigen op het strand weten niet of Carlo inderdaad fan was van Feyenoord. Mitchell zegt dat de daders 'echt jonge gasten' waren, van 'nog geen twintig'

Meerdere andere aanwezigen aan de boulevard bevestigen dat het een aanval betreft van zogenaamde Ajax-fans die doorhadden dat er enkele supporters van Feyenoord waren. "Ze spreken van blanke jongens uit de (wijde) regio Amsterdam die veel hadden gedronken en doelbewust keken waar ze problemen konden veroorzaken", schrijft De Telegraaf. De dood van Carlo bracht veel teweeg in Nederland. Zijn werkgever, een technische dienstverlener uit Alphen aan den Rijn, opende een online condoleanceregister voor steunbetuigingen aan zijn nabestaanden.