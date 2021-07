Nordin Amrabat wijst persoonlijke favoriet aan voor PSV - Galatasaray

Maandag, 19 juli 2021 om 18:50 • Dominic Mostert

Nordin Amrabat gunt Galatasaray een overwinning op PSV in de tweede voorronde van de Champions League. De clubs uit Eindhoven en Istanbul staan woensdagavond in het Philips Stadion tegenover elkaar; een week later is de return in Turkije. Amrabat speelde tussen 2008 en 2011 voor PSV en kwam tussen 2012 en 2015 uit voor Galatasaray.

Amrabat vertelt aan ESPN dat hij bij Galatasaray een goede tijd heeft gehad. "Ik werd er heel goed behandeld. Het is niet dat PSV dat niet deed, maar bij Galatasaray heb ik een warmer gevoel. De sfeer daar is de beste ooit. Als ik er nu aan denk krijg ik weer kippenvel." In het bijzonder gunt Amrabat zijn voormalig trainer Fatih Terim succes. "Hij is een vaderfiguur voor zijn spelers en is een goede trainer. Al zijn spelers gaan altijd voor hem door het vuur. Er heerst een bepaalde angst voor hem, omdat iedereen weet dat je geen problemen met hem moet hebben. Het is een toptrainer om mee te werken."

Toch vindt Amrabat het moeilijk om te zeggen wie van beide teams betere papieren heeft om door te gaan. "Oef, dat is moeilijk in te schatten. PSV heeft een goede selectie en vier of vijf goede transfers gedaan. André Ramalho vind ik echt een topper. Aan de bal, tweebenig, sterk, snel, killer: dat is echt een goede aankoop in mijn optiek. Galatasaray heeft niet heel veel aangekocht, maar die hebben wel een hele ervaren, geslepen selectie. Dus het is moeilijk om iemand als favoriet aan te wijzen." Het is dan ook een Champions League-waardig affiche, geeft hij aan. "Zeker, twee grootmachten eigenlijk. Grootmacht in Nederland en grootmacht in Turkije."