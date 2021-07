FIFA komt met statement na veelbesproken oefentoernooi in Nederland

Maandag, 19 juli 2021 om 18:00 • Dominic Mostert

Wereldvoetbalbond FIFA heeft maandag in een statement gereageerd op internationale berichtgeving over een experimenteel toernooi in Nederland. Vorige week werd op de KNVB Campus in Zeist de zogenaamde Future of Football Cup afgewerkt met alternatieve spelregels. De beloftenteams van PSV, AZ, sc Heerenveen, Club Brugge en RB Leipzig namen deel aan de oefenduels.

Op het toernooi werd niet gewerkt met de ingooi, maar mochten de spelers intrappen of indribbelen. Bij een vrije trap of hoekschop mochten spelers via een zogeheten self-pass het spel hervatten, terwijl een gele kaart inhield dat een speler voor vijf minuten naar de kant moest. Daarnaast werd de wedstrijd gespeeld naar het principe van zuivere speeltijd. Hierdoor duurde het duel twee keer een halfuur. De nieuwe spelregels moesten zorgen voor snelle wedstrijden vol energie.

Het oefentoernooi is door internationale media verkeerd geïnterpreteerd, zo insinueert de FIFA. Marca schreef bijvoorbeeld dat het toernooi wordt gezien als een 'experiment voor de FIFA' en dat de regels op termijn 'kunnen worden ingevoerd in het profvoetbal'. Mundo Deportivo benadrukte dat de FIFA niet rechtstreeks betrokken is bij het toernooi, maar dat de wereldvoetbalbond 'de impact van de regels zal evalueren', alvorens wordt besloten of de nieuwe regels worden voorgesteld aan spelregelcommissie IFAB. De FIFA spreekt in een statement van 'onjuiste' berichtgeving.

"De FIFA wil duidelijkheid verschaffen over onjuiste berichtgeving in de afgelopen dagen over de vermeende intentie van de FIFA om experimentele veranderingen van de spelregels te testen op een jeugdtoernooi in Nederland. De FIFA kan bevestigen dat er momenteel geen intentie is om een van de regelwijzigingen waaraan wordt gerefereerd te testen, en dat deze veranderingen niet zijn besproken met onze collega's bij de IFAB of intern bij de FIFA."