Depay arriveert met glimlach op gezicht op vliegveld van Barcelona

Maandag, 19 juli 2021 om 14:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:30

Voor Memphis Depay gaat het avontuur bij Barcelona nu echt beginnen. De 27-jarige aanvaller, die langer vakantie had vanwege het EK met Oranje, arriveerde maandagmiddag al glimlachend op het vliegveld van Barcelona. De van Olympique Lyon afkomstige Depay werd op -El Prat opgewacht door verschillende journalisten en fotografen. De Catalanen wisten hem onlangs voor twee seizoenen aan de club te binden, met de optie op een derde jaar in het Camp Nou.

Depay meldt zich later deze maandag op het kantoor van Barcelona voor een fotosessie in het tenue van zijn nieuwe club, terwijl ook de medische keuring op de agenda staat. "Hallo iedereen, dit is Memphis. Ik ben net in Barcelona aangekomen en kijk erg uit naar dit avontuur en deze uitdaging. Ik hoop jullie allemaal snel te zien in het stadion", laat de ambitieuze aanvaller maandagmiddag bij aankomst in Spanje weten in een Instagram Story van Barcelona.

Het is de bedoeling dat Depay woensdag voor de eerste keer meetraint met de selectie van trainer Ronald Koeman. Onder meer Mundo Deportivo denkt niet dat de Oranje-international woensdagavond al speeltijd krijgt in de vriendschappelijke ontmoeting van Barcelona met Gimnàstic de Tarragona. De officiële presentatie is uitgesteld naar donderdag, omdat voorzitter Joan Laporta nog in Israël is voor een Legends Game tussen Barcelona en Real Madrid.

Koeman sprak zondag op het clubkanaal van Barcelona hoopvolle woorden over de hernieuwde samenwerking met Depay, die hij al meemaakte als bondscoach van Oranje. "Ik ken Memphis nog van de nationale ploeg van Nederland", zo opende Koeman zijn analyse over de zomeraanwinst. "Hij heeft er goed aan gedaan om Manchester United in te ruilen voor Lyon (in 2017, red.). Hij is daar ook uitgegroeid tot aanvoerder. Maar Barcelona is niet hetzelfde als Lyon, hier liggen de verwachtingen wel een stuk hoger. Memphis heeft een goede leeftijd, hij is nu 27. Ik kan hem op verschillende posities gebruiken in de voorhoede. Hij maakt doelpunten en stelt andere spelers in staat om te scoren. Door zijn komst is de concurrentie in de aanval ook weer een stuk groter geworden", gaf Koeman mee aan Depay.