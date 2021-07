PSV naar Schotland in Europa League bij nederlaag tegen Galatasaray

Maandag, 19 juli 2021 om 13:15 • Chris Meijer • Laatste update: 13:20

PSV weet wie de tegenstander wordt als de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray niet wordt overleefd. De loting in het Zwitserse Nyon wees maandagmiddag uit dat de verliezer van het tweeluik tussen PSV en Galatasaray in de derde kwalificatieronde van de Europa League te maken krijgt met St. Johnstone, dat in het afgelopen seizoen de Schotse beker won en als vijfde eindigde in de Premiership. De heenwedstrijden in de derde voorronde van de Europa League worden op 5 augustus afgewerkt, waarna een week later op 12 augustus de returns wachten. PSV of Galatasaray begint met een thuiswedstrijd tegen St. Johnstone. AZ stroomt pas bij de play-off in en krijgt zijn tegenstander op 2 augustus te horen.

Bij de loting voor de derde voorronde van de Europa League hadden het Tsjechische Jablonec, het Schotse St. Johnstone en het Cypriotische Anorthosis Famagusta een geplaatste status. St. Johnstone en Anorthosis Famagusta plaatsten zich allebei als bekerwinnaar direct voor de derde voorronde van de Europa League, terwijl Jablonec als nummer drie van de Tsjechische competitie een plek verdiende. Deze drie clubs konden de verliezers van de tweede voorronde van de Champions League loten: PSV of Galatasaray, Celtic of FC Midtjylland en Rapid Wien of Sparta Praag.

Nu was het al uitgesloten dat St. Johnstone de winnaar van het duel tussen Celtic en FC Midtjylland zou treffen, terwijl Jablonec niet Rapid Wien of Sparta Praag uit de koker kon krijgen. Om de derde voorronde van het league path van de Champions League te bereiken, moet PSV eerst zien af te rekenen met Galatasaray. De Eindhovenaren staan woensdagavond eerst in het eigen Philips Stadion tegenover de nummer twee van het afgelopen Süper Lig-seizoen, waarna een week later de return op het programma staat. Eerder op de dag werd al duidelijk dat de winnaar van het treffen tussen PSV en Galatasaray een ronde later stuit op Celtic of FC Midtjylland.

Als PSV verliest van Galatasaray en ook in de derde voorronde van de Europa League onderuit gaat tegen St, Johnstone, is er nog één kans om een hoofdtoernooi van een Europees toernooi te behalen. In dat geval moeten de Eindhovenaren via de play-off een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League zien te bemachtigen. Die play-offs worden afgewerkt op 19 en 26 augustus en ook Feyenoord en Vitesse hopen daarin actief te zijn. Feyenoord en Vitesse krijgen later vanmiddag te horen wie de mogelijke tegenstander in de derde voorronde van de Conference League is.