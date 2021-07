PSV treft Celtic of FC Midtjylland in derde voorronde Champions League

Maandag, 19 juli 2021 om 12:15 • Chris Meijer • Laatste update: 13:03

PSV kent de mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van de Champions League als er wordt afgerekend met Galatasaray. De loting in het Zwitserse Nyon wees maandagmiddag uit dat de Eindhovenaren op de winnaar van het tweeluik tussen Celtic en FC Midtjylland stuiten indien de tweede kwalificatieronde wordt overleefd. De heenwedstrijden in de derde voorronde van de Champions League worden op 3 of 4 augustus afgewerkt, waarna een week later op 10 augustus de returns wachten. PSV of Galatasaray begint met een thuiswedstrijd in de derde voorronde.

Om de derde voorronde van het league path van de Champions League te bereiken, moet PSV eerst zien af te rekenen met Galatasaray. De Eindhovenaren staan woensdagavond eerst in het eigen Philips Stadion tegenover de nummer twee van het afgelopen Süper Lig-seizoen, waarna een week later de return op het programma staat. Mocht dit tweeluik overleefd worden, mag PSV een week later op 3 of 4 augustus andermaal aantreden in de kwalificatiecyclus voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV wist voorafgaand aan de loting al dat er een relatief zware tegenstander uit de koker kon komen, daar de winnaar van het treffen tussen de Eindhovenaren en Galatasaray een ongeplaatste status had tijdens de loting. Daardoor waren Shakhtar Donetsk, Benfica, AS Monaco en de winnaar van het tweeluik in de tweede voorronde tussen Celtic en FC Midtjylland de mogelijke tegenstanders. Uiteindelijk kwam dus de winnaar van het treffen tussen Celtic en FC Midtjylland uit de koker. Beide ploegen staan dinsdag eerst in Schotland tegenover elkaar, waarna volgende week woensdag in Denemarken de return wacht.

Celtic moest in het afgelopen seizoen voor het eerst in tien jaar de Schotse landstitel aan aartsrivaal Rangers laten. FC Midtjylland stond in de voorbije jaargang als regerend kampioen van Denemarken in de groepsfase van de Champions League tegenover Ajax, dat twee keer won van de Denen: 1-2 en 3-1. In het afgelopen seizoen kroonde Brøndby zich tot kampioen van Denemarken. FC Midtjylland eindigde als tweede, met een achterstand van twee punten op de kampioen. PSV, Galatasaray, Celtic of FC Midtjylland heeft voor de loting voor de play-off een ongeplaatste status, wat betekent dat Benfica, Shakhtar Donetsk, KRC Genk of Spartak Moskou de laatste horde naar de groepsfase van de Champions League zal vormen.

Het bereiken van de derde voorronde van de Champions League zorgt er ongeacht de afloop in ieder geval voor dat PSV tot de winterstop verzekerd is van Europees voetbal, want in dat geval weet de ploeg van trainer Roger Schmidt zich zeker een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken, moeten totaal drie voorrondes worden overleefd: na Galatasaray en Celtic of FC Midtjylland nog één wedstrijd. Mocht het tweeluik met Galatasaray niet worden overleefd, is PSV veroordeeld tot het spelen van de derde voorronde van de Europa League. Daarvoor wordt later vanmiddag ook geloot.

De volledige loting voor de derde voorronde van de Champions League

Champions Path

Dinamo Zagreb (Kro)/Omonia Nicosia (Cyp) - Legia Warschau (Pol)/Flora Tallinn (Est)

Lincoln Red Imps (Gib)/CFR Cluj (Roe) - Slovan Bratislava (Slw)/Young Boys (Zwi)

Olympiacos (Gri)/ Neftçi Baku (Aze) - Mura (Slv)/Ludogorets (Bul)

Kairat (Kaz)/Rode Ster Belgrado (Ser) - Alashkert (Arm)/Sheriff Tiraspol (Mol)

Malmö FF (Zwe)/HJK Helsinki (Fin) - Rangers (Sch)

Ferencvaros (Hon)/ Žalgiris (Lit) - Slavia Praag (Tsj)

League Path

PSV/Galatasaray (Tur) - Celtic (Sch)/FC Midtjylland (Den)

Spartak Moskou (Rus) - Benfica (Por)

KRC Genk (Bel) - Shakhtar Donetsk (Oek)

AS Monaco (Fra) - Rapid Wien (Oos)/Sparta Praag (Tsj)