Voorloting: mogelijk weerzien voor Feyenoord, zware dobber dreigt voor Vitesse

Maandag, 19 juli 2021 om 11:00 • Chris Meijer • Laatste update: 13:20

Het aantal mogelijke tegenstanders voor Feyenoord en Vitesse in de derde kwalificatieronde van de Conference League is teruggebracht. Enkele uren voor de mogelijke tegenstander uit de koker komt in het Zwitserse Nyon, heeft er al een voorloting plaatsgevonden. Voor Feyenoord behoort een weerzien met de naar FC Luzern vertrokken Jordy Wehrmann tot de mogelijkheden, terwijl Vitesse mogelijk op Rosenborg BK of Anderlecht stuit.

Feyenoord moet eerst in de tweede kwalificatieronde nog zien af te rekenen met FC Drita uit Kosovo. Komende donderdag gaan de Rotterdammers eerst op bezoek in het Fadil Vokrri Stadion in Prishtina, waarna een week later de return op het programma staat. Voor de derde kwalificatieronde kunnen er maandagmiddag vanaf 14.00 uur vier mogelijke tegenstanders uit de koker komen: de winnaar van het tweeluik tussen RFC uit Letland en Puskás Akadémia uit Hongarije, het Zwitserse FC Luzern, de winnaar van het tweeluik tussen Larne uit Noord-Ierland en het Deense AGF Aarhus of de winnaar van het tweeluik tussen het Schotse Hibernian en Santa Coloma uit Andorra.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht Feyenoord FC Luzern treffen, wacht er een weerzien met Wehrmann. De door Feyenoord opgeleide middenvelder speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis bij de Zwitserse club, veroverde de beker en maakte eerder deze zomer definitief de overstap. Bij Puskás Akadémia zouden de Rotterdammers mogelijk ook twee Nederlanders treffen, want bij de Hongaarse club staan Yoëll van Nieff en Luciano Slagveer onder contract.

Waar Feyenoord een geplaatste status heeft tijdens de loting en dus de op papier sterkere clubs ontloopt, is Vitesse ongeplaatst en kunnen er voor de Arnhemmers een zwaardere tegenstander uit de koker komen. Op basis van de voorloting moet Vitesse hopen dat de winnaar van het duel tussen het Ierse Dundalk FC en FC Levadia Tallinn uit Estland uit de koker komt. Anders wacht voor Vitesse een ontmoeting met de winnaar van FH Hafnarfjördur (uit IJsland) - Rosenborg BK (uit Noorwegen) of het Belgische Anderlecht. De heenwedstrijden in de derde kwalificatieronde worden op 5 augustus afgewerkt, waarna een week later de return op het programma staat.