Dit is de trailer van ‘Dat Ene Woord: Feyenoord’: ‘Hoe slecht zijn wij?’

Maandag, 19 juli 2021 om 09:05 • Daniel Cabot Kerkdijk

ESPN heeft maandagochtend de officiële trailer van de speciale Feyenoord-serie, genaamd ‘Dat Ene Woord: Feyenoord’, gepubliceerd. De serie, die is geproduceerd door het Nederlandse Lusus Media in samenwerking met ESPN, bestaat uit negen afleveringen van vijftig minuten, geeft een inkijk in en om de stadionclub en is vanaf vrijdag 27 augustus te streamen op Disney+ Star.

Het is de eerste Nederlandse Star Original van Disney, een merk van Disney+ waarop sinds februari oudere series en films, maar ook veel nieuwe originele producties te zien zijn. Disney heeft volledige toegang tot alle ruimtes in en om De Kuip gekregen, ook in de kleedkamer. Het is de bedoeling dat de club supporters op deze manier een inkijkje geeft in de dagelijkse beslommeringen bij Feyenoord.

In februari maakte Feyenoord melding van van de documentaire. Het belang voor de club werd onderschreven door Joris van Dijk, commercieel directeur van de club: “Dit past perfect bij onze ambitie om de uitstraling en impact van Feyenoord te vergroten. Feyenoord wil een open en transparante club zijn en dit is daarvan het ultieme bewijs.”

“Het is voor ons een belangrijke stap om samen met een internationale partner als Disney al onze supporters een unieke blik op het reilen en zeilen van onze prachtige club te kunnen geven. Bovendien zorgt de samenwerking voor een belangrijke financiële injectie, die meer dan welkom is op dit moment”, zei Van Dijk destijds.

In de trailer van maandag komen diverse onderwerpen aan bod. Zo krijgen kijkers unieke beelden uit de kleedkamer van Feyenoord te zien, van een woedende Nick Marsman tot de veelbesproken ruzie tussen Dick Advocaat en Leroy Fer.