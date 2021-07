Maandag, 19 Juli 2021

Turkije lonkt voor Leroy Fer en Nicolai Jörgensen

Everton is dicht bij de komst van Demerai Gray van Bayer Leverkusen. Ook Crystal Palace bracht een formeel bod op de aanvaller uit, maar het is de Merseyside-club die zijn komst deze week zal afronden. (The Guardian)

AS Roma schakelt over op Plan B nu Manchester United niet wil meewerken aan een verhuur van Alex Telles. De Italiaanse club heeft 12,5 miljoen euro geboden op de Uruguayaan Matias Viña van Palmeiras. (Corrierre dello Sport)

Leroy Fer en Nicolai Jörgensen genieten interesse uit de Turkse Süper Lig. Het is nog afwachten of de belangstelling voor het duo van Feyenoord concreet wordt en of de clubs dan tot een vergelijk komen. (Feyenoord Transfermarkt)

Borussia Mönchengladbach en Stade Brest praten over een eventuele transfer van Romain Favre. De Franse club vraagt twintig miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, maar tot dusver was een formeel bod uitgebleven. (BILD)

Voor minder dan 25 miljoen euro mag Marcus Thuram deze zomer niet bij Borussia Mönchengladbach vertrekken. Dat is een van de redenen dat AS Roma, Napoli en Tottenham Hotspur de interesse in de aanvaller niet concretiseren. (Kicker)