Nieuwsbericht over Ronaldo hangt al maandenlang in kleedkamer Barcelona

Zondag, 18 juli 2021 om 20:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:49

In de kleedkamer van Barcelona op sportcomplex Ciutat Esportiva Joan Gamper hangt een nieuwsbericht over Cristiano Ronaldo. Op een foto die maandag op sociale media werd geplaatst door Barcelona, is op de achtergrond een nieuwskop van AS te zien: 'Cristiano Ronaldo test positief op coronavirus en kan niet meedoen tegen Barcelona'. Dezelfde krant ontdekte dat detail op de foto en meldt zondag dat het A4'tje al maandenlang in de kleedkamer hangt.

Ronaldo, ex-speler van aartsrivaal Real Madrid, miste eind oktober de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Barcelona nadat hij meermaals positief testte. Zelf was hij daar niet over te spreken. "Ik voel me goed en gezond", schreef Ronaldo op Instagram. "PCR IS BULLSHIT." Het artikel over de gevolgen van zijn besmetting dient volgens AS als waarschuwing voor de spelers van Barcelona: iedereen kan het coronavirus oplopen en dus moeten de voorzorgsmaatregelen voortdurend worden betracht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het bord waar het A4'tje op is gehangen, staan teksten als 'de competitie staat op het spel' en 'de regels moeten worden nageleefd', voegt de Madrileense krant eraan toe. Verder hangen er informatieve posters van LaLiga met een soortgelijke boodschap, zowel in het Spaans als in het Engels. "Maar de informele poster over Ronaldo wekt natuurlijk de meeste aandacht, want het gebeurt niet iedere dag dat je voormalige aartsrivaal nu precies in hetzelfde schuitje zit als het aankomt op het vermijden van de risico's die de pandemie met zich meebrengt."