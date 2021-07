Jörgensen komt met mooie geste richting Jahanbakhsh: ‘Hij wenste me succes’

Zondag, 18 juli 2021 om 20:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:48

De man die zaterdagmiddag tijdens het oefenduel van Feyenoord met Werder Bremen (2-1 winst) veruit de meeste aandacht opeiste was Alireza Jahanbakhsh. De kersverse aanwinst deed niet mee tegen de Bundesliga-degradant, maar zag vanaf de tribune hoe zijn nieuwe werkgever de derde overwinning van de voorbereiding boekte. Jahanbakhsh zal komend seizoen bij Feyenoord te bewonderen zijn met rugnummer 9. De Iraniër neemt het spitsennummer na goedkeuring over van de vertrekkende Nicolai Jörgensen.

"Het is een grote verantwoordelijkheid om zijn nummer over te nemen, maar hij wenste me succes", sprak Jahanbakhsh na afloop van het oefenduel met Werder tegen het Algemeen Dagblad. Jörgensen staat op het punt om te vertrekken bij Feyenoord en gunde zijn nummer om die reden aan de Iraniër. "Ik heb een ontzettende goede tijd gehad toen ik eerder in Nederland bij NEC en AZ speelde. Ik ben hier topscorer geworden en heb goede jaren gehad. Hopelijk komen er bij Feyenoord nog meer goede momenten en jaren bij", aldus Jahanbakhsh.

Eerder deze week maakte Feyenoord middels een ludieke video bekend dat rugnummer 10 dit seizoen gedragen zal worden door Orkun Kökçü, die het nummer overneemt van Steven Berghuis. In de video maakt Kökçü een groepschat aan met Jens Toornstra en Bryan Linssen, die allebei een nieuw telefoonnummer moesten nemen na het uitlekken van screenshots uit een chat van de selectie "Ik dacht ‘nee heb je, ja kun je krijgen’, dus ik vroeg om nummer 10", aldus Kökçü, die persoonlijk naar Slot ging om het nummer op te eisen. "De trainer liet mij echter eerst beelden zien. Van moment op trainingen die beter moesten. Momenten waarop ik nog een nonchalante bal gaf bijvoorbeeld."

Feyenoord zal het aanstaande donderdag in de strijd om de Conference League tegen FC Drita echter nog zonder Jahanbakhsh moeten doen. De aanvaller is pas net aangesloten en nog niet fit genoeg om in actie te komen. "Half juni heb ik nog voor het nationale elftal van Iran gespeeld, daarna begon mijn vakantie. Ik denk wel dat ik snel honderd honderd procent fit kan zijn, maar ik wil ook niet overhaasten. Het is ook niet aan mij, maar aan Arne en zijn staf wanneer ze me willen gebruiken."