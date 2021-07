Romelu Lukaku reageert op volger en verwijdert reactie razendsnel

Zondag, 18 juli 2021 om 19:51 • Laatste update: 20:01

Voetballers en andere atleten zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Romelu Lukaku plaatste zondag foto's van zichzelf op Instagram waarop te zien is dat hij zich voorbereidt op de start van de voorbereiding met Internazionale. "Een workout om 07.00 uur in het paradijs", schreef hij daarbij. Een volger reageerde met de opmerking: "Dus je bent eindelijk uit de zak van Giorgio Chiellini ontsnapt." Daarmee werd gerefereerd aan de kwartfinale van het EK tussen België en Italië (1-2), waarin Lukaku weliswaar scoorde uit een penalty, maar verder onschadelijk werd gemaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lukaku kon het niet laten om te reageren op die opmerking. "Italië heeft gewonnen en ik ben blij voor je, echt waar... Maar wij zijn de kampioen van Italië, met Internazionale, onthoud dat." Chiellini speelt voor Juventus, dat de titel na negen jaar moest inleveren. Lukaku verwijderde zijn reactie snel, maar niet voordat er screenshots van werden gemaakt.