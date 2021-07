‘Vergeleken met andere topspelers zit Alaba op een hoger niveau’

Zondag, 18 juli 2021 om 15:59 • Rian Rosendaal

Matthias Blankenburg verwacht dat David Alaba maandag topfit aan zijn avontuur bij Real Madrid begint. De specialist in fysieke voorbereiding heeft intensief samengewerkt met de veelzijdige verdediger en is op basis daarvan zeer onder de indruk van het uithoudingsvermogen van de Oostenrijker. Blankenburg denkt tevens dat Alaba op mentaal gebied helemaal klaar is voor zijn dienstverband bij Real.

"Hij is een pezige en mentaal gezien extreem sterke jongen", steekt Blankenburg in een interview met BILD de loftrompet over Alaba. "Alles klopt bij David, hij heeft de perfecte fysieke constitutie. Hij zit op een hoger niveau in vergelijking met andere topspelers. Hij beschikt over extreem goede spieren, maar daarmee gaat zijn levendigheid en snelheid niet verloren." De Duitse specialist, die ook met topatleten samenwerkt, wil het groter maken van de spiermassa overigens niet overdrijven.

"Spelers met bergen aan spieren zijn overdreven bezig", zo oordeelt Blankenburg. "Waarom is dat? Die vraag wordt dan al snel gesteld. Voetbal is een sport waarin bepaalde vaardigheden en capaciteiten prioriteit hebben. Te veel spieren zitten letterlijk in de weg. Er zijn bepaalde vaardigheden en kwaliteiten die een voetballer moet bezitten. Naast het hoge technische niveau zijn dat de onderdelen snelheid, behendigheid en vermogen om te springen. Als je een bepaalde spiermassa hebt, kun je niet langer aan deze parameters voldoen. Meer kracht betekent niet automatisch dat je sneller of beter bent. Op een gegeven moment gaat het contraproductief werken", zo waarschuwt Blankenburg.

De deskundige uit Duitsland weet dat veel spelers vanwege hun imago als voetballer intensief aan hun spiermassa werken. "De spelers gaan op dat vlak vol de strijd aan met elkaar. Cristiano Ronaldo is zeker een van de initiatiefnemers daarvan, hij heeft deze manier van aan je lichaam werken echt tot leven gebracht onder profvoetballers. Een gezond en goed uiterlijk, dat aantrekkelijk is en sexy, dat is niet het beeld van de typische voetballer. De cult van het lichaam is in de afgelopen jaren echt duidelijk naar voren gekomen. De term 'seks verkoopt' is tegenwoordig ook van toepassing op spelers."