Messi stoot Ronaldo van de troon met recordaantal likes op Instagram

Zondag, 18 juli 2021 om 14:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:53

Lionel Messi heeft buiten het veld een overwinning geboekt op Cristiano Ronaldo. Een foto van de Argentijnse sterspeler met de Copa América-beker heeft namelijk 20,1 miljoen likes opgeleverd, het hoogste aantal ooit bereikt door een topsporter. Het oude record was in handen van Cristiano Ronaldo, die op 25 november via een foto op Instagram een ode bracht aan de overleden Diego Maradona. De post van de Juventus-aanvaller werd in totaal 19,8 miljoen keer geliket.

Het aantal likes bij de foto die Messi vorige week plaatste kan in de komende tijd uiteraard nog verder oplopen. Op de betreffende foto is te zien hoe de inmiddels 34-jarige aanvaller van de Argentijnse nationale ploeg trots poseert met de Copa América, de eerste prijs die Messi met zijn land wist te veroveren. Drie keer eerder werd een eindstrijd van het Zuid-Amerikaanse eindtoernooi verloren, evenals de WK-finale van 2014. In Rio de Janeiro werd dankzij een 1-0 zege op gastland Brazilië dan eindelijk een keer de Copa América veroverd door Messi en consorten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Wat een waanzinnige prestatie. Dit is echt geweldig, dank u God! Wij zijn eindelijk kampioen, kom op dan!", zo schreef de uitzinnige Messi vorige week na afloop van de finale van de Copa América. Messi stond vorig jaar november overigens ook via Instagram stil bij het overleden van Maradona. Zijn ode aan de legendarische wereldkampioen van 1986 leverde in totaal 16,4 miljoen likes op, wat goed is voor de zestiende plaats op de ranglijst met meeste likes ooit van een topsporter op Instagram.