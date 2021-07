‘Arsenal loopt blauwtje bij Europees kampioen ondanks fors salarisaanbod’

Zondag, 18 juli 2021 om 12:46 • Chris Meijer • Laatste update: 13:16

Arsenal heeft een blauwtje gelopen bij Manuel Locatelli, zo weet La Gazzetta dello Sport. The Gunners waren bereid om de 23-jarige middenvelder van Sassuolo een jaarsalaris van drie miljoen euro te geven. Locatelli heeft echter geen oren naar een overstap naar Arsenal en wil deze zomer per se een transfer naar Juventus maken.

Juventus is eveneens concreet in de markt voor Locatelli, al is een akkoord met Sassuolo nog niet bereikt. Goal wist afgelopen week te melden dat i Neroverdi een aanbieding uit Turijn naar de prullenbak hadden verwezen. Juventus wil Locatelli eerst een jaar huren van Sassuolo, met een verplichte optie tot koop ter waarde van dertig miljoen euro. Sassuolo heeft dit voorstel geweigerd, omdat de nummer acht van het afgelopen Serie A-seizoen een bedrag van veertig miljoen euro tegemoet wil zien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat Juventus en Sassuolo elkaar de komende dagen zullen naderen. De middenvelder, die afgelopen maand tot de Italiaanse selectie behoorde die Europees kampioen werd, wil zelf graag de overstap naar Juventus maken en Champions League spelen. Het maakt Arsenal kansloos, ondanks dat Locatelli in Londen een fors jaarsalaris van drie miljoen euro kan gaan verdienen.

Locatelli speelde in de jeugdopleiding van Atalanta en AC Milan, alvorens hij in 2018 in eerste instantie op huurbasis en een jaar later voor veertien miljoen euro definitief de gang naar Sassuolo maakte. De vijftienvoudig Italiaans international speelde totaal 99 wedstrijden voor Sassuolo en heeft in het Mapei Stadium nog een contract tot medio 2023, maar wordt de afgelopen tijd nadrukkelijk gelinkt aan een transfer.