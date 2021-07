Lazio-aanwinst beledigd door eigen fans na zingen van lied uit La casa de papel

Zondag, 18 juli 2021 om 12:15 • Laatste update: 12:30

Elseid Hysaj heeft de afgelopen dagen kennisgemaakt met de aanhang van Lazio. De 27-jarige vleugelverdediger besloot bij zijn ‘ontgroening’ voor de selectie van de Romeinen het lied Bella Ciao, bekend geworden door de populaire Netflix-serie La casa de papel, ten gehore te brengen. Dat zorgde op social media voor enkele vervelende reacties vanuit de (extreem)rechtse aanhang van Lazio.

Binnen de selectie van Lazio is het klaarblijkelijk een traditie dat een nieuwe speler ten overstaan van zijn nieuwe ploeggenoten een liedje zingt. Hysaj kwam transfervrij over van Napoli en wordt in Rome herenigd met Maurizio Sarri, die eerder met hem bij Empoli en in Napels werkte. Op beelden die door Luis Alberto via social media gedeeld werden, is te zien hoe Hysaj staand vanaf een stoel het lied Bella Ciao zingt. De overige spelers aan tafel zingen mee.

Elseid #Hysaj sings “Bella Ciao” as his initiation with his new club after @OfficialSSLazio scored 10 goals against Top 11 Radio Club 103



??\ ig 10_luisalberto pic.twitter.com/D5peEjoZ9k — Rete This Way: A Calcio Podcast ???????? (@ReteThisWay) July 17, 2021

Bella Ciao is van oorsprong een Italiaans strijdlied van partizanen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetten tegen het fascisme en nationaalsocialisme. Door de Netflix-serie La Casa de papel werd het lied opnieuw bekend. Dat Hysaj het lied ten gehore bracht, is niet bij alle fans van Lazio in goede aarde gevallen. Een deel van de aanhang van de Romeinse club staat te boek als (extreem)rechts en ziet een speler van Lazio dus niet graag een partizanenlied ten gehore brengen.

La Gazzetta dello Sport schrijft dat Hysaj als gevolg van de video de nodige beledigingen te verwerken kreeg van Lazio-fans. “Het was misschien beter geweest om het clublied van AS Roma te zingen”, zo citeert de Italiaanse sportkrant een van de reacties. Anderzijds wordt de video van de Albanese vleugelverdediger ook door een ander deel van de aanhang veelvuldig gedeeld. Zij wijzen met de video op het feit dat Lazio en het fascisme niet aan elkaar verbonden zijn.