Koeman geeft aan De Jong mee hoeveel doelpunten hij wil zien

Zondag, 18 juli 2021 om 11:46 • Rian Rosendaal

Ronald Koeman kijkt in een interview op het YouTube-kanaal van Barcelona vooruit op het aankomende seizoen. De coach van de Catalanen is blij dat hij opnieuw kan gaan samenwerken met Memphis Depay. Daarnaast is Koeman zeer tevreden over de ontwikkeling van Frenkie de Jong op het middenveld van Barcelona. De Oranje-internationals scoorde geregeld in de tweede helft van afgelopen seizoen en zijn trainer hoopt dat die lijn zal worden voortgezet.

"Ik ken Memphis nog van de nationale ploeg van Nederland", zo opent Koeman zijn analyse over de van Olympique Lyon afkomstige aanvaller. "Hij heeft er goed aan gedaan om Manchester United in te ruilen voor Lyon (in 2017, red.). Hij is daar ook uitgegroeid tot aanvoerder. Maar Barcelona is niet hetzelfde als Lyon, hier liggen de verwachtingen wel een stuk hoger. Memphis heeft een goede leeftijd, hij is nu 27. Ik kan hem op verschillende posities gebruiken in de voorhoede. Hij maakt doelpunten en stelt andere spelers in staat om te scoren. Door zijn komst is de concurrentie in de aanval ook weer een stuk groter geworden", geeft Koeman mee aan Depay.

Koeman laat tevens zijn licht schijnen over De Jong, die in de laatste maanden van de voorbije voetbaljaargang in een meer aanvallende rol werd gebruikt bij Barcelona. "Frenkie moet gewoon op deze manier doorgaan", aldus de tevreden oefenmeester in Spaanse dienst. "In zijn tweede seizoen hier heeft hij grote stappen gezet en is hij in aanvallend opzicht een stuk beter geworden. Net als alle andere middenvelders bij Barcelona moet hij dit seizoen tussen de drie en zes doelpunten maken." De Jong kwam in het seizoen 2020/21 tot 7 doelpunten en 8 assists in 51 duels in alle competities namens Barcelona.

Voor Koeman is het geen verrassing dat de Spaanse bondscoach Luis Enrique de pas achttienjarige Pedri al vergeleek met Barcelona-icoon Andrés Iniesta. "Pedri heeft een geweldig eerste seizoen achter de rug. Niet iedereen kende hem vorig jaar al. Maar hij liet als achttienjarige al heel snel zien dat goed genoeg is voor Barcelona. De manier waarop hij zich vorig seizoen heeft ontwikkeld is echt ongelooflijk. Op het EK speelde hij trouwens ook ontzettend goed voor Spanje, ook daar was duidelijk zichtbaar wat voor een enorm talent Pedri eigenlijk is. Hij is echt de toekomst van deze club, daar twijfel ik niet aan", aldus de hoopvolle Koeman.