Daily Mail onthult gigantisch aantal dat zonder kaartje bij de EK-finale was

Zondag, 18 juli 2021 om 11:24 • Chris Meijer • Laatste update: 11:27

Maar liefst vijfduizend mensen zijn vorige week zondag tijdens de EK-finale tussen Italië en Engeland binnengedrongen zonder wedstrijdkaartje, zo meldt de Daily Mail op basis van een UEFA-official. Op video’s op social media was te zien hoe een grote menigte langs de beveiliging stormde. Een woordvoerder van Wembley en de UEFA lieten aanvankelijk weten dat er niemand zonder ticket het stadion was binnengekomen, maar er blijken toch veel meer dan de toegestane 65.000 mensen op Wembley aanwezig te zijn geweest.

De Engelse voetbalbond (FA) moet komende week in het Britse parlement tekst en uitleg geven over de gang van zaken rond de EK-finale. Er is een grondig onderzoek aangekondigd naar de bestorming van Wembley, die naar schatting minimaal vijfduizend mensen zonder kaartje toegang tot het stadion heeft verschaft. Een groot aantal fans zonder kaartje is binnengekomen door de invalideningang of door het personeel bij de hekken te bedreigen. Op video’s op social media was te zien hoe fans met een kaartje binnen het stadion de indringers hardhandig naar buiten probeerden te dringen.

“Volgens onze eisen moeten supporters zo vroeg mogelijk gefilterd worden, om de mensen met een kaartje te scheiden van fans die de sfeer komen proeven”, zegt de UEFA-official in gesprek met de Daily Mail. Deze eerste lijn met beveiliging werd voorafgaand aan de EK-finale het eerst bestormd, ongeveer anderhalf uur voor aanvang van de door Italië na strafschoppen gewonnen EK-finale. “Voor grote finales heeft normaal gesproken vijf tot acht procent van de supporters in de buurt van het stadion geen kaartje. Zij zoeken normaal gesproken voor de aftrap een plek in een café, restaurant of fanpark om de wedstrijd te kijken. Dat is hier niet gebeurd.”

De stewards werden ‘overweldigd’ door de enorme menigte die rond Wembley ontstond. Autoriteiten schatten dat er 200.000 mensen rond het stadion waren. “Vanuit mijn positie zag ik de menigte snel aanzwellen. Je kon de uit- en toegangen niet meer onderscheiden van het gedeelte waar de mensen op de tribune zaten. Zelfs in de verlenging zag ik dat er nog fans binnen kwamen via onbemande toegangspoorten.” Op beelden was tevens te zien dat er meer fans dan zitplekken in het stadion waren.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021

Er werd gevreesd dat de chaos rond de EK-finale invloed zou hebben op de kansen voor Engeland om in 2030 samen met Ierland het WK te organiseren. Dit heeft volgens de Daily Mail echter geen gevolgen voor die plannen. Premier Boris Johnson zou veel krediet bij de FIFA en de UEFA hebben, vanwege zijn rol in het stoppen van de Super League. Om die reden hoeft Engeland niet te vrezen voor de gevolgen op lange termijn. De UEFA wees Wembley afgelopen week aan als de speelplek van de Champions League-finale van 2024.