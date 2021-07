‘Hij had bij Manchester United de beste speler ter wereld kunnen worden’

Zondag, 18 juli 2021 om 11:06 • Rian Rosendaal

Rafael Da Silva doet in zijn nog te verschijnen autobiografie een boekje open over landgenoot Anderson, met wie hij enkele jaren samenspeelde bij Manchester United. Volgens de vleugelverdediger, tegenwoordig in dienst van Istanbul Basaksehir, had de middenvelder de potentie om uit te groeien tot de beste speler ter wereld. Anderson echter had niet de instelling en mentaliteit om de absolute top te bereiken, zo klinkt het.

Anderson werd in 2007 overgenomen van FC Porto en de verwachtingen waren gelijk hooggespannen. Desondanks kwam hij in 8 seizoenen op Old Trafford tot slechts 118 optredens. In de optiek van Da Silva was de Braziliaan nog helemaal topfit in zijn jaren bij the Red Devils. "Soms zaten we in de spelersbus en als we dan over de snelweg reden dan sprong Anderson soms heel impulsief op om te roepen: ''McDonalds, McDonalds!", zo valt te lezen in een voorpublicatie van de Daily Mirror. "Hij was soms gek, maar ik hield wel van hem."

"Geef hem een voetbal en hij speelt met zoveel vrijheid. Soms, als hij bezig was aan een sterke serie wedstrijden, dan kon hij zich met iedereen in de Premier League meten", vervolgt Da Silva zin terugblik op de samenwerking met Anderson. "Als hij in topvorm was, dan speelden we met Manchester United echt briljant voetbal." Anderson wist het hoge niveau echter nooit voor langere tijd vast te houden. "Hij had regelmatig te maken met zware blessures en door zijn eetproblemen werden de problemen alleen maar groter. Het is geen toeval dat zijn beste periode kwam toen hij heel veel duels op rij speelde. Toen was er voor hem namelijk weinig gelegenheid om veel te eten."

"Ik zal je wat zeggen over Anderson. Als hij zich als een echte professional had gedragen bij Manchester United, dan had hij de beste speler ter wereld kunnen worden", verzucht Da Silva, zelf tussen 2008 en 2015 actief voor de Engelse grootmacht. "Dat zeg ik in alle ernst. Ik weet niet of Anderson ooit iets serieus heeft genomen, want het was een echte levensgenieter. Op een of andere manier was dat ook weer een kwaliteit van hem, hij was hierdoor ook ontzettend populair bij zijn medespelers en binnen de club. Maar eten kon hij als de beste, wat je hem ook maar voorschotelde." Anderson speelde na zijn vertrek bij Manchester United enkele jaren in de Braziliaanse competitie. Vorig jaar sloot hij zijn loopbaan af bij het Turkse Adana Demirspor.