‘PSV onderhandelt over eerder aan Ajax gelinkte César Montes’

Zondag, 18 juli 2021 om 09:51 • Chris Meijer • Laatste update: 10:12

PSV heeft verregaande belangstelling voor César Montes, zo weet Marca Claro te melden. De Eindhovenaren hebben volgens de Mexicaanse krant reeds contact opgenomen met Monterrey om over de 24-jarige centrumverdediger te onderhandelen. In een eerder stadium werd Montes in verband gebracht met Ajax, FC Porto, Valencia en verschillende Belgische clubs.

Montes, die de bijnaam Cachorro (de puppy) draagt, neemt vanaf volgende week met Mexico deel aan de Olympische Spelen in Tokio. Volgens Marca Claro heeft het er alle schijn van dat de twaalfvoudig international daarna aan PSV zal worden verkocht. Er wordt reeds onderhandeld tussen PSV en Monterrey over de transfersom voor het nog tot december 2022 lopende contract van Montes. De verdediger is op de hoogte gebracht van de concrete belangstelling vanuit Nederland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In Mexico wordt PSV als een ‘heel interessant team’ voor Montes beschouwd. De door Monterrey opgeleide centrumverdediger is al vijf jaar een onbetwiste basisspeler bij de Mexicaanse werkgever van Vincent Janssen. Montes maakte in de zomer van 2017 zijn debuut in de nationale ploeg van Mexico, maar maakt momenteel geen deel uit van de selectie die op de Gold Cup actief is. In plaats van het kampioenschap voor landen uit de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika is hij actief op de Olympische Spelen, waar Mexico het in de groepsfase opneemt tegen gastland Japan, Frankrijk en Zuid-Afrika.

Montes werd eerder al eens in verband gebracht met PSV, Ajax, FC Porto, Valencia en verschillende Belgische clubs. Een jaar geleden werd er gesproken over een vraagprijs van acht miljoen euro, maar dit bedrag zou weleens gedaald kunnen zijn. Montes weigerde om zijn tot december 2022 lopende contract bij Monterrey te verlengen en ligt daardoor nog maar voor anderhalf jaar vast. Bij PSV moet Montes de concurrentie aan met Jordan Teze, Olivier Boscagli, Nick Viergever, André Ramalho en Armando Obispo, terwijl ook Derrick Luckassen is teruggekeerd na een huurperiode bij Kasimpasa.