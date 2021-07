Bayern München voorziet moeilijkheden voor duel met Ajax van zaterdag

Zondag, 18 juli 2021 om 09:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:19

Het officieuze debuut van Julian Nagelsmann bij Bayern München eindigde zaterdag in een nederlaag. De regerend landskampioen van Duitsland ging in de eerste wedstrijd met de nieuwe trainer op de bank met 3-2 onderuit tegen 1. FC Köln. De misstap komt hoe dan ook niet als een verrassing, daar de EK-gangers van der Rekordmeister vanaf 26 juli of zelfs nog later aansluiten.

Nagelsmann deed beroep op veel jongelingen, liet Sven Ulreich zijn rentree onder de lat maken en gunde Dayot Upamecano en Omar Richards hun eerste officieuze minuten. De doelpunten van Bayern kwamen voor rekening van Joshua Zirkzee en Armindo Sieb. “De eerste oefenwedstrijd is altijd interessant”, vertelde Nagelsmann. “Enkele spelers hebben zeer goed gespeeld. Een paar anderen hebben nog wedstrijdritme nodig, dat is normaal. Het was een onderhoudende wedstrijd. Er zijn positieve dingen te ontdekken.”

Bayern wacht enkele lastige oefenduels in het restant van de maand. Komende zaterdag oefent de Duitse topclub tegen Ajax, vier dagen later is Borussia Mönchengladbach de tegenstander en op 31 juli sluit men de oefencampagne af tegen Napoli. “Die oefenwedstrijden zullen met de huidige selectie worden afgewerkt. Dat wordt moeilijk”, erkende Nagelsmann. “We moeten kijken hoe we erdoorheen komen.”

Vanaf 26 juli draait het erom om de EK-gangers zo snel mogelijk te laten integreren. “Natuurlijk hebben we te weinig tijd richting onze eerste wedstrijd en onze eerste wedstrijd in de Bundesliga. Maar ik ben ervan overtuigd dat we goed aan het seizoen zullen beginnen.” Bayern wacht op 6 augustus een ontmoeting met Bremer SV in de eerste ronde van de DFB Pokal. Een week later is Borussia Mönchengladbach de eerste Bundesliga-opponent.