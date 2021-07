Bosz vergroot kopzorgen voor Van Bommel dankzij uitblinker Toko Ekambi

Zaterdag, 17 juli 2021 om 22:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

Peter Bosz heeft Mark van Bommel zaterdagavond zijn volgende oefennederlaag toegebracht. Het Olympique Lyon van Bosz won in eigen huis overtuigend van het VfL Wolfsburg van Van Bommel: 4-1. Uitblinker was Karl Toko Ekambi, die twee doelpunten voor Lyon maakte. Wout Weghorst ontbrak bij Wolfsburg nog vanwege vakantie na zijn EK met Oranje. Lyon won eerder op de dag overigens al met zijn B-formatie van FC Villefranche (2-0).

Binnen een half uur kwam Lyon aan een dubbele voorsprong. Eerst verstuurde Jean Lucas vanuit de as een steekbal op Karl Toko Ekambi, die doelman Koen Casteels handig omspeelde: 1-0. Even later wilde Moussa Dembélé de bal eigenlijk doorpassen, maar de spits kreeg de bal opnieuw voor de voeten. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied ging vervolgens via het lichaam van Renato Steffen fortuinlijk binnen: 2-0.

?? Lyon komt op een 3-1 voorsprong dankzij deze fenomenale kopbal van Karl Toko Ekambi ?? ?? Olympique Lyon - VfL Wolfsburg ?? ESPN & ESPN4 pic.twitter.com/fDGJd1lUY3 — ESPN NL (@ESPNnl) July 17, 2021

Twee minuten later deed Wolfsburg iets terug, toen Lucas een hakje zag mislukken. De Duitsers braken door en Daniel Ginczek kon een lage voorzet van João Victor simpel intikken: 2-1. Dembélé hielp daarna een enorme kopkans om zeep. Zijn collegaspits Toko Ekambi liet na rust zien het vizier een stuk scherper te hebben staan. De Kameroens international kopte een voorzet van Malo Gusto fantastisch in de kruising: 3-1. In de slotfase maakte Eli Wissa er via een penalty 4-1 van, nadat Casteels de ingevallen aanvaller aan had getikt.

Van Bommel heeft met Wolfsburg nu drie van de vier oefenwedstrijden verloren. Alleen van Aue uit de 2. Bundesliga werd gewonnen. Er volgt nog een oefenduel met AS Monaco voor die Wölfe, waarna op 8 augustus het seizoen start met een bekerwedstrijd tegen Preussen Münster. Lyon oefent nog tegen Villarreal en Sporting Portugal, voordat op 8 augustus de seizoensouverture in de Ligue 1 tegen Brest op het programma staat.