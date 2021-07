Te uitbundige Noa Lang helpt Club Brugge aan zestiende Super Cup

Zaterdag, 17 juli 2021 om 22:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:54

Club Brugge heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. Het team van trainer Philippe Clement was zaterdag in de finale van de Belgische Super Cup met 3-2 te sterk voor het KRC Genk van John van den Brom. Het was voor blauw-zwart de zestiende Super Cup ooit. Bas Dost en Noa Lang verschenen aan het startsignaal; Ruud Vormer ontbrak in de wedstrijdselectie uit voorzorg omdat hij hoogrisicocontact heeft gehad, maar hij is zelf niet met het coronavirus besmet. Het Jan Breydelstadion was voor een derde gevuld, goed voor ongeveer tienduizend toeschouwers.

Club Brugge, met de zestienjarige Noah Mbamba op het middenveld, was de baas in de eerste helft, maar kwam op slag van rust op achterstand na een geweldige Genkse aanval. Toch kwam het team van Clement nog langszij in de eerste helft. Na voorbereidend werk van Mike Trésor Ndayishimiye en Bryan Heynen werkte Théo Bongonda de bal achter doelman Senne Lammers, de vervanger van Simon Mignolet: 0-1.

In de extra tijd viel toch nog de 1-1: Matej Mitrovic kon inkoppen na een hoekschop van Mats Rits. In de openingsfase van de tweede helft werd KRC Genk volledig weggeblazen door de Bruggelingen. Ángelo Preciado werkte Lang tegen de grond in het zestienmetergebied en de Nederlander trapte het leer met veel overtuiging in de bovenhoek. Lang vierde het net iets te uitbundig met de fans en kreeg er nog een gele kaart bovenop.

Niet veel later schoot Clinton Mata de bal krachtig via doelman Maarten Vandevoordt en de lat tegen de touwen: 3-1. De bal bereikte een topsnelheid van 131 kilometer per uur. KRC Genk ontsnapte nog aan een vierde tegentreffer: Rits verraste Vandevoordt door een vrije trap ineens op doel te trappen, maar hij mikte het leer op de paal. Dost maakte na 77 minuten plaats voor Daniel Perez, terwijl de zeventienjarige Cisse Sandra enkele minuten voor tijd zijn debuut maakte als vervanger van Lang.

Jere Uronen profiteerde in de extra tijd nog van een misverstand in de Brugse defensie en schoot raak. Zijn schot was zelfs nog harder dan dat van Mata: 141 kilometer per uur. Cyriel Dessers kwam halverwege het veld in en Carel Eiting maakte in de 59e minuut zijn opwachting bij Genk. Club Brugge en KRC Genk zijn de drie laatste winnaars van de Super Cup. In 2018 won Club Brugge met 2-1 van Standard Luik en in 2019 was KRC Genk met 3-0 te sterk voor KV Mechelen. In 2020 was er geen Super Cup wegens het coronavirus.

Waar de Eredivisie halverwege augustus pas van start gaat, staat de eerste speelronde in de Jupiler Pro League volgende week al op het programma. Club Brugge begint de competitie op 25 juli met een thuiswedstrijd tegen KAS Eupen en Genk start twee dagen eerder tegen Standard Luik.