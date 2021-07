‘Iedere keer als ik mijn auto parkeer, denk ik aan Louis van Gaal’

Zaterdag, 17 juli 2021 om 20:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:52

Louis van Gaal maakt binnen afzienbare tijd bekend of hij de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt. Het zou de derde termijn worden voor de 69-jarige trainer, die bekend staat als een veeleisende perfectionist. Tal van voetballers kunnen prachtige anekdotes vertellen na met Van Gaal te hebben gewerkt. Zo wist Tijjani Babangida in 1996 niet wat hem overkwam toen Van Gaal de kleedkamer van Ajax binnenkwam. “Babangida, gefeliciteerd met de verjaardag van Monique!”

Babangida was niet alleen stomverbaasd dat Van Gaal wist wanneer zijn vriendinnetje jarig was, maar ook omdat hij het zelf ook nog eens was vergeten. “Dat is typerend voor de werkwijze van Louis”, vertelt de Nigeriaan, die tegenwoordig voorzitter is van de Nigeriaanse spelersvakbond, in gesprek met Voetbal International. “Daaraan zie je hoe erg hij zich verdiept in de mens achter de voetballer.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gaal staat ook bekend als een control freak, zo weet Babangida als geen ander. Hij liet alle spelers van Ajax vanuit de kleedkamer naar het parkeerdek gaan. Daar liet de trainer zien dat alle auto’s netjes op een rij geparkeerd stonden, maar dat één speler zijn auto scheef had staan. Babangida kan zich niet meer herinneren om welke ploeggenoot het ging, maar wel dat de betreffende persoon flink werd uitgelachen. Van Gaal wilde hiermee aantonen dat de focus voor een wedstrijd al ruim voor de aftrap begint. “Iedere keer als ik mijn auto parkeer, denk ik nog aan Louis”, grapt de oud-aanvaller over zijn kleine trauma.

“Dat is maar een voorbeeldje van de details waarmee Van Gaal werkt. Hij keek ook of we ons netjes kleedden en met welke houding we richting het veld kwamen.” Het klinkt Kew Jaliens bekend in de oren. “Vanaf zijn eerste seizoen moesten we bij AZ ons shirt in de broek doen. En onze sokken moesten we netjes omhoog dragen.” Het verhogen van de teamdiscipline was voor Van Gaal een absolute must. “Op tafel mocht nooit mayonaise staan, alleen ketchup. En we mochten absoluut geen drankjes met prik drinken.”

Jaliens, nu technisch directeur van de jeugd van Newcastle Jets en van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, herinnert zich nog de toespraak van Van Gaal na het winnen van de landstitel met AZ. “Hij benadrukte heel erg dat het niet alleen het kampioenschap van de spelers was. Maar ook van de staf, de vrijwilligers en iedereen om het team heen. Ook onze vrouwen en families werden heel erg bij het feest betrokken.”

Danijel Pranjic werkte bij Bayern München met Van Gaal samen. De Kroaat, nu trainer van NK Dubrava, denkt dat er niet een al te lange houdbaarheid aan de intensieve aanpak van de Nederlander zit. “Drie of vier jaar is wel het maximum. Hij is zo’n perfectionist en eist altijd honderd procent focus, motivatie en concentratie. Op ieder moment van de dag, maar soms hebben spelers ook behoefte aan iets meer ruimte en vrije tijd.” Hij bevestigt dat Van Gaal zijn broek liet zakken voor de spelers van Bayern om duidelijk te maken dat hij ballen had en dat hij ook graag zou zien dat de spelers die zouden tonen op het veld. “Hij wilde ons op deze manier motiveren.”