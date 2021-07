Ruzie tussen twee spelers van Lille: tweemaal rood én bijzonder gebaar

Zaterdag, 17 juli 2021 om 20:00 • Daniel Cabot Kerkdijk

Lille OSC heeft een bijzondere oefenwedstrijd achter de rug. De regerend landskampioen van Frankrijk speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen KV Kortrijk en deed dat met negen man. Het team van Jocelyn Gourvennec speelde de gehele tweede helft namelijk met twee man minder omdat nota bene Tiago Djaló en Xeka het met elkaar aan de stok kregen.

Na het affluiten voor de rust, bij een tussenstand van 1-0, rende Djaló richting Xeka en gaf hij zijn teamgenoot een duw. Na duwen en trekken over en weer kwam ploeggenoot Reinildo tussenbeide. Het gebeurde allemaal onder toeziend oog van de scheidsrechter, die de twee met rood van het veld stuurde.

Djalo il est venu en trotinant pour en decoudre avce Xeka ca me smoke ???? pic.twitter.com/dm57qjKB3c — Ronaldoux ??????? (@ronaldouxxx) July 17, 2021

Lille verzocht de dienstdoende arbiter in de rust om de rode kaarten in te trekken, maar hij weigerde. KV Kortrijk stelde daarom voor om de tweede helft met tien tegen negen te spelen en het gebaar van de Belgische club werd gewaardeerd. Het duel op Belgische bodem eindigde uiteindelijk in 1-1, dankzij een rake strafschop van Yusuf Yazici zes minuten voor tijd. Sven Botman stond in de basis en maakte de negentig minuten vol.

Lille maakte opvallend genoeg geen melding van het incident in het liveverslag op Twitter. Aan het begin van de tweede helft werd alleen gemeld dat de tweede helft was hervat ‘met negen Dogues (bijnaam van Lille, red.) tegen tien Belgen’. KV Kortrijk koos voor een identieke mededeling op sociale media.

Een flinke ruzie op een voetbalveld is niet bepaald een zeldzaamheid, maar dat twee ploeggenoten het met elkaar aan de stok krijgen, komt een stuk minder vaak voor. Vorig jaar ging het mis tussen Hugo Lloris en Heung-min Son, maar ook de ruzies tussen Pablo Osvaldo en Mauro Icardi, David Batty en Graeme Le Saux, Kieron Dyer en Lee Bowyer zijn bekend.