Alireza Jahanbakhsh is voor twee posities naar Feyenoord gekomen

Zaterdag, 17 juli 2021 om 18:44 • Jeroen van Poppel

Alireza Jahanbakhsh maakte zaterdag in De Kuip alvast kennis met de supporters van Feyenoord. De 27-jarige aanvaller, die overkwam van Brighton & Hove Albion, zat op de tribune bij de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen (2-1 winst) en gaf in de rust een interview aan ESPN. "Ik ga spelen met rugnummer 9 maar ik kom absoluut voor een rol op de vleugels of de nummer tienpositie", zei Jahanbakhsh, die het rugnummer overneemt van Nicolai Jörgensen.

Jahanbakhsh speelde al eerder in Nederland voor NEC en AZ en is blij om terug te zijn. "Ik noem Nederland altijd mijn tweede thuis, dus het is geweldig om hier te zijn", zei de Iranees in vloeiend Engels, die verderop in het interview liet blijken ook nog altijd vloeiend Nederlands te beheersen. "Waarom ik voor Feyenoord heb gekozen? Om eerlijk te zijn waren de uitwedstrijden die ik gespeeld heb tegen Feyenoord altijd het mooist. Ik bedoel: de sfeer en de mensen hier zijn geweldig."

Ook Arne Slot, die assistent-trainer was in de AZ-tijd van Jahanbakhsh, had invloed op de transfer. "We hebben de laatste maanden veel contact gehad. Slot vroeg me om over te stappen. In het begin was ik nog niet zeker of het zou gebeuren. Maar het is duidelijk dat de supporters hier fantastisch zijn, ik vind het mooi hoe fanatiek ze zijn. Feyenoord is een grote club in Nederland en ook in Europa. De geschiedenis van de club is geweldig. Al die dingen bij elkaar overtuigden me om hierheen te gaan."

Jahanbakhsh had moeite met zijn reserverol bij Brighton. "Als een speler wil je week in, week uit spelen. Er waren eerder mogelijkheden voor mij om van club te veranderen. Het waren drie jaren bij Brighton met ups en downs. Ik was niet blij met sommige van de beslissingen daar. Vooral de manier waarop gespeeld werd, vooral de laatste twee jaar, in een 3-5-2-formatie, ze gebruikten geen echte vleugelspitsen. Het was aan de ene kant een moeilijke beslissing omdat Brighton een prachtige club is met ook geweldige supporters, maar vanuit het voetbalperspectief was het een goed besluit."

Reactie van Bryan Linssen op de komst van Jahanbakhsh

Bryan Linssen begon zaterdag tegen Werder Bremen als rechtsbuiten, de waarschijnlijke positie van Jahanbakhsh. Toch vreest Linssen de komst van de Iraniër niet. "De laatste keer dat ik op rechts heb gespeeld is misschien in mijn VVV-tijd geweest, dat is heel lang geleden. Ik zal er ook niet blijven staan, maar zolang ze me nodig hebben, zal ik daar spelen. Of ik Jahanbakhsh uit de basis zal houden? Nou, ik ben er bang voor", lacht hij. "Ik weet niet waar ik ga spelen. Ik hoop dat we ver komen in de Conference League, zodat we heel veel wedstrijden gaan spelen. Of ik dan rechtsbuiten, linksbuiten of in spits speel... wat dat betreft heb ik een voordeel en nadeel dat ik overal inzetbaar ben."