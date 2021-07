Boadu kent merkwaardig afscheid bij AZ in oefenduel met RB Leipzig

Zaterdag, 17 juli 2021 om 18:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:06

AZ heeft zaterdag zijn eerste nederlaag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen opgelopen. De ploeg van Pascal Jansen ging door een doelpunt van Lazar Samardzic met 1-0 onderuit tegen RB Leipzig. Opmerkelijk was de korte invalbeurt van Myron Boadu, die in de rust inviel en al na 22 minuten aangeslagen weer uitviel. Het waren waarschijnlijk de laatste minuten van de spits in het shirt van AZ: zijn transfer naar AS Monaco is aanstaande.

AZ moest het nog stellen zonder zijn EK-gangers en Jansen experimenteerde in een systeem met drie centrumverdedigers. De trainer van de Alkmaarders zei eerder deze week dat zijn spelersgroep in zijn ogen erg geschikt is om een dergelijke tactiek met wingbacks uit te voeren. Voor RB Leipzig, waar Brian Brobbey ontbrak vanwege een blessure, was het pas de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. AZ had het beste van het spel in de eerste helft, die weinig kansen opleverde.

Enkele minuten na rust greep AZ-doelman Hobie Verhulst, voorlopig de vervanger van Marco Bizot, in op een schot van Samardzic, dat via zijn vingertoppen op de lat belandde. Twee minuten later was het alsnog raak voor de aanvallende middenvelder van Leipzig, die in het strafschopgebied ruimte kreeg om te draaien en vanaf de rand met een laag schot scoorde: 1-0. Dani de Wit kreeg in de slotfase een grote kans op de gelijkmaker, maar schoot na een afgeslagen vrije trap wild over.