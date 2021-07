Berghuis-spreekkoren en blessure Sinisterra ontsieren oefenduel Feyenoord

Zaterdag, 17 juli 2021 om 17:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:07

Feyenoord heeft zaterdag het tweede oefenduel van de dag met Werder Bremen gewonnen. Dankzij doelpunten van Jens Toornstra en Orkun Kökçü werd het 2-1. Smet op de zege was het uitvallen van Luis Sinisterra, die een enkelblessure opliep en niet meer op zijn voet kon steunen. Het was voor Feyenoord de laatste krachtmeting voor het eerste duel met FC Drita in de tweede voorronde van de Europa Conference League op donderdag. Eerder op de zaterdag speelden Feyenoord en Werder al een oefenwedstrijd tegen elkaar, waarin vooral reservespelers uitkwamen. Die wedstrijd eindigde in 3-3 gelijkspel.

De kersverse aanwinst Alireza Jahanbakhsh zat op de tribune in De Kuip en zag Feyenoord al vroeg op voorsprong komen. Na zes minuten stoomde Marcos Senesi langs de linkerflank op, alvorens een sprintactie van Toornstra op waarde in te schatten. Toornstra gleed de bal oog in oog met keeper Stefanos Kapino binnen. Halverwege de eerste helft zorgde Bryan Linssen bijna voor de 2-0: de aanvaller combineerde net buiten het strafschopgebied fraai met Guus Til en schoot de bal met de buitenkant van de voet tegen de lat.

Kort na de gemiste kans kwam Werder op gelijke hoogte. Fer gleed weg in balbezit en verspeelde de bal aan Leonardo Bittencourt, die dankbaar profiteerde en Joshua Sargent in staat stelde om raak te vuren in de linkerbovenhoek: 1-1. Feyenoord zocht vervolgens weer naar de voorsprong en kwam dichtbij via Leroy Fer, wiens kopbal door Kapino uit de hoek werd getikt. De voorzet kwam van Orkun Kökçü, de nieuwe drager van rugnummer 10 na het veelbesproken vertrek van Steven Berghuis. De naar Ajax vertrokken aanvaller werd door de Feyenoord-supporters in spreekkoren onder meer uitgemaakt voor 'kankerjood'.

Na een klein uur kreeg Feyenoord een strafschop, toen Tyrell Malacia na een combinatie met Til gevloerd werd. Kökçü schoot de penalty goed binnen: 2-1. Feyenoord-spits Robert Bozeník volleerde daarna uit een voorzet van Til over, terwijl Justin Bijlow aan de overkant alert ingreep op de doorgebroken Oscar Schönfelder. In blessuretijd redde de doelman van Feyenoord nog knap op een inzet van dichtbij van Ömer Toprak, die overigens buitenspel stond.