Memphis Depay doet ontdekking over zichzelf: ‘Ik heb het vorig jaar gevraagd’

Zaterdag, 17 juli 2021 om 15:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:29

Memphis Depay heeft vorig jaar meer geleerd over zijn eigen achtergrond. De aanvaller van Barcelona heeft weer goed contact met zijn vader en heeft zijn ouders gevraagd naar de herkomst van zijn voornaam. Zijn naam blijkt voor zijn ouders een diepe betekenis te hebben gehad, vertelt Depay in een interview met de Keniaanse socialmediabekendheid Elsa Majimbo.

Majimbo, tijdens de pandemie bekend geworden van korte, komische video's waarin ze chips eet, achteroverleunt en haar zonnebril opzet terwijl ze levenssituaties bespreekt, vraagt Depay met enige verbazing naar zijn 'Amerikaans klinkende' voornaam. "Ik heb het een paar keer aan mijn ouders gevraagd, nu ik weer goed omga met mijn vader', reageert Depay. "Memphis is natuurlijk een stad in de Verenigde Staten, aan de Mississippi. Toen ik werd geboren, was er geen bloed, alleen water. Mijn ouders hadden een connectie met water. Ik heb voorouders gehad in Mississippi die slaven waren. De naam Memphis heeft een diepe betekenis. Het is ook een stad in Egypte, aan de Nijl, waar Moses was. De naam heeft een mooie betekenis. Daar ben ik vorig jaar pas achter gekomen."

Depay vertelt in het interview ook over zijn trots om voor Nederland te spelen. De 68-voudig international, goed voor 28 doelpunten in Oranje, kan zich nog herinneren dat hij in in oktober 2013 debuteerde onder Louis van Gaal. "Ik was heel trots. Als kind zag ik bepaalde spelers voor het land spelen en dat is wat je wilt bereiken. Als je mij als kind vroeg waar ik later wilde spelen, dan zei ik: ‘Voor de nationale ploeg van Nederland’, in plaats van voor een club. De nationale ploeg heeft zo’n grote impact op het hele land en de wereld. Iedereen kijkt naar de eindtoernooien. Toen ik werd opgeroepen, voelde ik me heel trots. Het heeft een grote impact op mijn leven gehad."

Depay merkt een wezenlijk verschil tussen het clubvoetbal en het interlandvoetbal. De sfeer rondom nationale ploegen spreekt hem meer aan. "Als je voor je land speelt, voel je de atmosfeer. Het hele land komt samen en slaat de handen ineen. Als je voor je club speelt, is iedereen tegen elkaar. Je hebt rivalen en de sfeer kan gespannen zijn. Maar als de nationale ploeg speelt, komt iedereen tezamen. Dat is het krachtige van sport."