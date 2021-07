Ziyech geeft visitekaartje af aan Tuchel met loepzuivere hattrick

Zaterdag, 17 juli 2021 om 15:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:28

Hakim Ziyech heeft zich zaterdag van zijn beste kant laten zien tijdens een oefenduel tussen Chelsea en Peterborough United. De aanvallende middenvelder kwam in de tweede helft binnen de lijnen en nam een hattrick voor zijn rekening. De ploeg van Thomas Tuchel zegevierde uiteindelijk met ruime cijfers tijdens de eerste krachtmeting van de voorbereiding: 6-1. Het duel werd achter gesloten deuren afgewerkt op het trainingscomplex van Chelsea.

Tuchel begon onder meer met Ross Barkley, Danny Drinkwater, Callum Hudson-Odoi, Trevoh Chalobah, Malang Sarr en Davide Zappacosta aan het duel met de ploeg uit de Championship. Het waren de bezoekers uit Peterborough die vanaf de strafschopstip de leiding namen via Siriki Dembélé. De vreugde was echter van korte duur, daar Abraham al snel voor de gelijkmaker zorgde. Christian Pulisic boog de stand nog voor rust om. De aanvaller versierde een strafschop en greep zelf de verantwoordelijkheid: 2-1.

Back to it on a sunny Saturday at Cobham! ??



A hat-trick for Hakim Ziyech in a 6-1 win over @theposhofficial today! ?? pic.twitter.com/Gid04syXOl — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2021

Bij aanvang van de tweede helft bracht Tuchel een compleet nieuw elftal binnen de lijnen, met onder meer Ziyech. Ook Ruben Loftus-Cheek, Armando Broja, Conor Gallagher en Baba Rahman kregen speelminuten van de Duitse oefenmeester. Ziyech maakte van hen echter de meeste indruk, waarbij met name zijn eerste treffer via de onderkant van de lat van grote schoonheid was na goed voorbereidend werk van Rahman. Toen Ziyech vervolgens nog twee treffers voor zijn rekening nam, zorgde Broja voor het slotakkoord. De komende weken oefent Chelsea onder meer nog tegen Bournemouth, Arsenal en Tottenham Hotspur.

In Londen gaan al lange tijd geruchten rond dat er voor Ziyech komend seizoen geen plek is in het elftal van Tuchel. Om de transfer van Erling Haaland te kunnen voltooien staan diverse spelers op de nominatie om te vertrekken. De meest in het oog springende naam is die van Ziyech, die vorig jaar voor minimaal veertig miljoen euro overkwam van Ajax. De aanvallende middenvelder wist nog niet te imponeren in Londen en staat naar verluidt in de belangstelling van AC Milan. Ook Abraham, Hudson-Odoi en Kurt Zouma kunnen deze zomer het nodige geld in het laatje brengen bij Chelsea.