‘Het rugnummer van Wijnaldum overnemen brengt enige druk met zich mee’

Zaterdag, 17 juli 2021 om 13:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:19

Ibrahima Konaté heeft zich aangesloten bij de selectie van Liverpool en voelt zich thuis bij zijn nieuwe club. De 22-jarige verdediger kwam voor veertig miljoen euro over van RB Leipzig en bereidt zich momenteel in Oostenrijk voor op het nieuwe seizoen met the Reds. Tijdens het trainingskamp vertelt Konaté in een interview op de officiële website van Liverpool dat hij 'enige druk' voelt door het overnemen van het rugnummer 5 van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Georginio Wijnaldum.

"Het is een belangrijk rugnummer voor de club", vertelt Konaté, als hij wordt gevraagd naar zijn rugnummer. "Een grote speler droeg dit nummer hiervoor. Het brengt niet veel druk met zich mee, maar wel een beetje. Ik voel de druk om de club vooruit te helpen. Ik hoop mooie dingen te bereiken met dit rugnummer." De Fransman weet dat het voetbal in Engeland anders wordt dan hij gewend was. "Iedereen weet dat de Premier League een competitie is met een hoge intensiteit en veel sterke spelers. Het wordt lastig, maar ik kijk uit naar de uitdaging. Ik ben groot en sterk; ik ben niet bang met de bal aan de voeten. Ik scoor makkelijker met mijn voeten dan met mijn hoofd, dat is wie ik ben. Die kwaliteit heb ik, maar ik moet hard blijven werken om een topverdediger te worden."

Pepijn Lijnders is in ieder geval goed te spreken over Konaté. In een artikel op de clubwebsite schrijft de Nederlandse assistent van Jürgen Klopp dat de zomeraanwinst zich goed aanpast aan de nieuwe speelstijl. "Ibou is heel goed bezig. Hij is een andere manier van voetballen gewend, maar er zijn wel overeenkomsten. Hij past zich heel goed aan. Hij is erg rustig aan de bal. Hij weet hoe je moet aanvallen, wanneer je meters moet maken met de bal, wanneer je met de buitenkant van de schoen moet passen, wanneer met de binnenkant, wanneer we een andere speelstijl moeten hanteren...", somt Lijnders op. "Hij heeft een goed spelinzicht op aanvallend gebied. Hij is ook sterk op defensief gebied en daar hadden we behoefte aan, omdat we hoog staan - onze centrumverdedigers en backs moeten counters in de kiem kunnen smoren. Als je zo hoog staat als wij, en spelers breken door, dan hebben we natuurlijk nog Alisson Becker, maar we lossen het probleem liever met onze benen op. En benen heeft Ibou zeker."

"Als we trainen, staat iedere speler onder maximale druk. Je kunt nooit rustig aan doen. Dat merkt hij nu. Dat zorgt voor wat meer vermoeidheid door de training. Hij moet zich aanpassen aan een nieuwe club, een nieuwe speelstijl, en hij moet goede beslissingen nemen onder constante druk op de trainingen. Daardoor zie je wat voor speler je in huis hebt gehaald. Hij heeft alles in zich om het type centrumverdediger te worden dat we zoeken. Hij moet nu vooral leren en luisteren naar Millie (James Milner, red.), big Virg (Virgil van Dijk), enzovoorts." Liverpool kampte dit seizoen met grote defensieve problemen en had daardoor behoefte aan verdedigende versterkingen. Zo raakten Van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip zwaar geblesseerd en moest Klopp regelmatig middenvelders in de verdediging opstellen. In de winterstop werd met Ozan Kabak van Schalke 04 al een extra centrumverdediger aangetrokken.