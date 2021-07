Duits Olympisch team maakt statement en stapt van het veld

Zaterdag, 17 juli 2021 om 12:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:08

De ploeg die namens Duitsland actief zal zijn op de Olympische Spelen heeft zaterdagmiddag een krachtig statement gemaakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Honduras. Het Onder-23 team werkte achter gesloten deuren een oefenwedstrijd af tegen Honduras, maar besloot de strijd vijf minuten voor tijd te staken. Aanleiding waren racistische uitlatingen aan het adres van Jordan Torunarigha. De Duitse ploeg besloot daarop van het veld te stappen.

Het duel begaf zich in de slotfase, toen het Duitse Olympische voetbalelftal besloot van het veld te stappen. "De wedstrijd moest vijf minuten voor tijd gestaakt worden bij een 1-1 stand", twittert de Duitse voetbalbond zaterdagmiddag. "Onze speler Jordan Torunarigha is racistisch beledigd, waarna we samen het veld hebben verlaten." Het is onbekend wie verantwoordelijk is voor de racistische uitlatingen. Het duel werd achter gesloten deuren afgewerkt, waardoor er geen publiek aanwezig was bij het vriendschappelijke treffen.

Das Spiel musste fünf Minuten vor Ende beim Stand von 1:1 abgebrochen werden. Nachdem unser Spieler Jordan Torunarigha rassistisch beleidigt wurde, hat die deutsche Mannschaft gemeinsam das Feld verlassen. #WirfuerD #GERHON — Team Deutschland | Fußball ???? (@DFB_Junioren) July 17, 2021

Torunarigha speelt doorgaans zijn wedstrijden bij Hertha BSC, waar hij als centrale verdediger fungeert. Het duel met Honduras werd verdeeld over drie helften van een half uur. De Duitse treffer kwam op naam van Felix Uduokhai. Duitsland trapt op 22 juli voor het eerst af op de Olympische Spelen tegen Brazilië. Drie dagen later is Saoedi-Arabië de tegenstander. De derde en laatste groepswedstrijd vindt plaats op 28 juli, wanneer Ivoorkust de tegenstander is.

?? Juego Finalizado al 87' por abandono debido a que un jugador alemán alegó un supuesto insulto racista de parte de un seleccionado hondureño. La @FenafuthOrg sobre el tema expresa que la situación pasa por un mal entendido en el terreno de juego.#FENAFUTH pic.twitter.com/6UGngnsUDH — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) July 17, 2021

Het is niet de eerste keer dat Torunarigha het slachtoffer is van racistisch wangedrag. In februari vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens de bekerwedstrijd tussen Hertha en Schalke 04. Destijds kwamen de geluiden vanaf de tribunes, waar supporters van Schalke apengeluiden maakten. Dit keer waren de bejegeningen afkomstig van een speler van Honduras, verzekert SPOX. De Hongaarse voetbalbond heeft inmiddels gereageerd via Twitter en zegt dat het om een misverstand gaat.