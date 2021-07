In Engeland gaat het vooral over het Premier League-record van Scherpen

Kjell Scherpen keept de komende seizoenen voor Brighton and Hove Albion. De club uit de Premier League bereikte vrijdag een akkoord met Ajax, dat volgens berichten van De Telegraaf een bedrag van rond de vijf miljoen euro ontvangt. Scherpen heeft zijn eerste training inmiddels achter de rug in Engeland, waar het vooral gaat over een eventueel te pakken record. Mocht Scherpen speelminuten maken in de Premier League, dan wordt hij de langste speler ooit op het hoogste niveau in Engeland.

Scherpen stond bij aankomst in Brighton and Hove meteen voor de camera, waar hij een vraag kreeg over ploeggenoot Dan Burn. Laatstgenoemde is met zijn 1 meter 98 momenteel de langste speler in de selectie van Brighton. "De eerste dag dat ik hier kwam werd mij meteen gevraagd of ik langer ben dan Dan Burn", vertelt Scherpen op het clubkanaal van Brighton. "Ik denk dat ik heel iets langer ben. We hebben elkaar ontmoet en gesproken, we praten op hetzelfde niveau. Dat waren leuke gesprekken."

Mocht Scherpen, die een lengte heeft van 2 meter en 3 centimeter, speelminuten maken in de Premier League, dan wordt hij samen met Costel Pantilimon en Lacina Traoré de langste speler ooit op het hoogste niveau in Engeland. Pantilimon keepte in het verleden onder meer bij Manchester City en Watford, terwijl Traoré het shirt van Everton droeg. "Ik denk dat ik vanaf mijn zestiende of zeventiende pas echt ben gaan groeien", verklaart Scherpen zijn enorme lengte. "Daarvoor was het normaal, was ik niet bijzonder lang. Toen ik begon met voetballen was ik zelfs de eerste twee jaar veldspeler, daarna ben ik gaan keepen. Daar ben ik nooit mee gestopt."

Scherpen komt bij Brighton met Joël Veltman een andere voormalig Ajacied tegen. "We hebben elkaar een paar keer gesproken. Hij heeft alleen maar goede verhalen verteld. Over hoe de mensen hier zijn en hoe Brighton wil spelen", vervolgt Scherpen. "De eerste indrukken zijn goed. Ik zou graag minuten willen maken in de Premier League, dat is het hoofddoel. Ik zou het heel gaaf vinden om mijn opwachting te mogen maken op het hoogste niveau. Dat wordt een mooie uitdaging voor mij. We gaan zien hoe het loopt."