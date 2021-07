Gevoelige tape Pérez lekt uit: ‘Mourinho zei: ‘Mesut, ze neukt de hele selectie’

Er is opnieuw een gevoelig audiofragment van Florentino Pérez uitgelekt. In de opname, gemaakt in 2012, bespreekt Pérez het liefdesleven van toenmalig Real Madrid-middenvelder Mesut Özil. Hij vertelt over een gesprek tussen Özil en toenmalig trainer José Mourinho. Laatstgenoemde zou Özil met klem hebben aangeraden om een einde te maken aan een vermeende relatie met het Venezolaanse model Aída Yéspica.

Pérez blikt terug op de komst van Özil, na het WK 2010. “Dus hij kwam hier met een vriendin, hij was 21 jaar en een Turk uit de derde generatie... Maar hij ontdekte Madrid. Vergeet de vriendin, vergeet zijn Turkse achtergrond! Daar was niets meer van over. Hij zei z'n vriendin dat ze moest oprotten en veranderde zijn leefstijl. Hij werd verliefd op een Italiaans model uit Milaan. Hij nam z'n privéjet naar Milaan, neukte haar en keerde terug. Op een gegeven moment kreeg Mourinho, een heel grappige man, genoeg van z'n capriolen. Hij zei: 'Hey Mesut, brasem van me.' Hij noemde hem brasem. 'Kunnen we even persoonlijk spreken, als vader en zoon?' De arme knul zei: 'Ja, natuurlijk'. Mourinho zei: 'Kijk, deze meid neukt met de hele selectie van Inter en van AC Milan, inclusief de staf'. Nou, hij heeft haar wel gedumpt."

Een brasem is een vis met wijde ogen, zoals Özil heeft, maar het woord wordt in het Spaans ook gebruikt als synoniem voor 'domoor'. Aída Yéspica is een Venezolaanse tv-persoonlijkheid. Ze verhuisde in 2003 naar Milaan, waar ze modellenwerk verrichtte. Volgens een prostitutieonderzoek in 2007 werkte ze ook als escort in Milaan. Het fragment is alweer de zoveelste gevoelige tape die lekt van Pérez. De preses van Real Madrid werd eerder deze maand al in verlegenheid gebracht door harde uitspraken over Iker Casillas, Raúl, Luís Figo en Guti in heimelijke opnames.

In 2013 zei Pérez in een interview met ABC al dat Özil 'onprofessioneel' is en 'geobsedeerd door vrouwen'. "Mesut ontdekte hier de echte wereld en raakte geobsedeerd door vrouwen, iets wat hem daarvoor vreemd was. Het ging me echter niet om die vrouwen, maar vooral de lange nachten. De uren die hij niet in zijn bed lag. Toen zijn manager onlangs kwam vragen om een salarisverhoging naar tien miljoen euro per jaar, heb ik hen meteen weggestuurd", zei hij toen. Meteen werd door de internationale media gewezen naar Yespica, die het hoofd van Özil op hol zou hebben gebracht.

Zelf ontkende Yespica vervolgens in gesprek met Mediaset dat ze intiem was met Özil. "Ik heb Özil twee jaar geleden leren kennen. We liepen elkaar tegen het lijf in een discotheek in Madrid, maar ik heb niets te maken met zijn vertrek bij Real. We hebben ook nooit seks gehad", zei ze. "Het enige dat wel klopt, is dat we onze telefoonnummers uitgewisseld hebben. Op een avond stond hij plots in Milaan, een enorme verrassing voor mij. Ik heb hem vergezeld, we hadden afgesproken in een beroemde tent waar het stikt van de paparazzi. Of hij toen met een privévliegtuig gekomen is, weet ik niet."