‘Juventus probeert Barcelona te overtuigen met nieuwe ruilovereenkomst’

Zaterdag, 17 juli 2021 om 09:15 • Chris Meijer

Massimiliano Allegri zet bij Juventus in op een hereniging met Miralem Pjanic, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. La Vecchia Signora zou Aaron Ramsey graag in een overeenkomst met Barcelona willen betrekken. Het valt echter nog te bezien of de Catalanen hiervoor openstaan, want de dertigjarige Welshe middenvelder verdient in Turijn een fors salaris en Barça moet in dit opzicht juist bezuinigen.

De terugkeer van Pjanic is bij Juventus al langer onderwerp van gesprek. Federico Cherubini, de sportief eindverantwoordelijke bij de Italiaanse topclub, zou vorige maand al een opvallend voorstel hebben neergelegd in Barcelona. Juventus bood Arthur Melo in ruil aan voor Pjanic, een jaar nadat de Braziliaanse middenvelder in een ruildeal met Barcelona naar Turijn was gekomen. Barcelona zag hier niets in, waardoor Juventus de plannen heeft moeten aanpassen.

Doordat Arthur onder het mes is gegaan en drie maanden uit de roulatie is, heeft Juventus nog meer behoefte aan een nieuwe spelmaker. Juventus zit nadrukkelijk achter Manuel Locatelli van Sassuolo aan, maar Allegri wil achter hem een meer defensieve middenvelder posteren en ziet Pjanic daarvoor als de ideale kandidaat. De twee werkten eerder al samen bij Juventus, alleen vormt het forse salaris van de 31-jarige Bosnische middenvelder een struikelblok. Juventus moet een grootverdiener lozen om Pjanic binnen te kunnen halen.

Om die reden zet Juventus in op een ruildeal, die ervoor moet zorgen dat Ramsey de omgekeerde weg bewandelt. De kans wordt echter klein geacht dat Barcelona hiermee instemt. De Catalanen willen Pjanic juist graag slijten om zo te kunnen bezuinigen op het salarisbudget. Barcelona heeft er dus weinig aan om de dure Ramsey terug te zien als Pjanic vertrekt. Pjanic zou zelf graag willen terugkeren bij Juventus, nadat hij een ongelukkig jaar beleefde bij Barcelona.

Trainer Ronald Koeman deed in het afgelopen seizoen amper een beroep op Pjanic. Hij speelde totaal dertig wedstrijden, waarvan twaalf als basisspeler. Overigens is zijn komst ook mogelijk als Juventus erin slaagt om Ramsey aan een andere club te slijten. Ramsey werd in 2019 transfervrij overgenomen van Arsenal en heeft nog een contract tot medio 2023, maar was de afgelopen twee seizoenen lang niet altijd basisspeler bij Juventus.