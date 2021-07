Arne Slot: ‘Ik ben niet bang dat die spelers lastig worden’

Zaterdag, 17 juli 2021 om 08:48

Arne Slot heeft zijn eerste weken als trainer van Feyenoord achter de rug. In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad vertelt de 42-jarige oefenmeester over de eerste indruk van zijn nieuwe club. “Hoe groot deze club echt is, zal ik vast ondervinden als we straks een keer verliezen en iedereen zegt en schrijft dat het helemaal niks was”, zo geeft Slot te kennen.

Slot wordt geconfronteerd met het feit dat men bij AZ nadat een 0-4 voorsprong tegen Sparta Rotterdam uit handen werd gegeven zei: ‘Jammer Arne, op naar de volgende wedstrijd’. “Nou, dat zeiden ze absoluut niet in Alkmaar, hoor. Daar werd door de directie en mijzelf de lat heel hoog gelegd. Bij Feyenoord komen daar het Legioen en de media bij”, reageert Slot. De nieuwe oefenmeester wil het woord ‘geduld’ niet in de mond nemen, maar wijst wel op het feit dat Feyenoord afgelopen seizoen als vijfde eindigde met ‘een aanzienlijke achterstand op de rest’.

“We willen het nu op een bepaalde manier gaan doen. Het zou wel lekker zijn als dingen meteen goed uitpakken. Voor het publiek én voor de spelers. Die hebben bevestiging nodig dat het werkt”, stelt de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij heeft de indruk dat de spelers de eerste weken leuk vonden en is niet bang dat de sfeer omslaat als straks duidelijk is wie er wel en niet gaan spelen. “Ik ben niet bang dat die spelers lastig worden. De ervaring leert dat iedere speler zijn waarde zal hebben in een seizoen.”

Slot krijgt de vraag of hij Feyenoord kampioen kan maken. “Als je mij een paar jaar geleden had gevraagd of ik kampioen had kunnen worden met AZ, dan had ik aanvankelijk ook gedacht: 27 punten achter op Ajax en PSV, dat is heel erg lastig om dat ooit te dichten. Een jaar later was AZ, toen het seizoen onderbroken werd, gedeeld koploper. Nu is de uitgangspositie ook dat wij van een forse achterstand komen. AZ had toen wel een geweldige lichting die doorbrak. Feyenoord heeft ook eigen talent dat is doorgebroken, maar wel veelal spelers die achter de bal spelen. Bij AZ waren het Boadu, Stengs en ook Koopmeiners. Jongens die goals maakten.”