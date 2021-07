Bayern, Lille en Marseille vangen bot bij PSV: ‘Als er niks geks gebeurt'

Zaterdag, 17 juli 2021 om 08:06 • Laatste update: 08:08

Cody Gakpo is niet van plan om PSV deze zomer al te verlaten. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Bayern München geïnteresseerd is en Lille OSC zelfs al een bod heeft uitgebracht op de 22-jarige aanvaller, terwijl De Telegraaf ook Olympique Marseille tot de gegadigden rekent. Gakpo wil echter nog een jaar ‘knallen’ bij PSV en is daarom niet van plan om nu al een transfer te maken.

“Aan mij is verder niks veranderd. Ik heb een mooie ervaring gehad in deze zomer en die wil ik omzetten in kwaliteit op de trainingen en wedstrijden hier bij PSV”, zo wijst Gakpo in gesprek met het Eindhovens Dagblad op het EK. Tegenover De Telegraaf spreekt de 22-jarige aanvaller het plan uit om nog een jaar te ‘knallen’ bij PSV. “Dat is het idee inderdaad, als er niks geks gebeurt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gakpo sloot door het EK later aan tijdens de voorbereiding van PSV op het nieuwe seizoen, maar denk toch komende woensdag al te kunnen spelen als in het Philips Stadion de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray op het programma staat. “Het voelt goed en samen met de trainer gaan we een plan maken en kijk ik volgende week hoe fit ik weer ben. Gisteren en eergisteren heb ik alweer meegedaan met de teamtraining. Normaal gesproken heb ik niet heel veel wedstrijden nodig om weer terug te zijn.”

“Vorig seizoen had ik een blessure en na een tijd herstellen kon ik ook meteen spelen tegen Feyenoord en AZ. Daarna was ik ook snel bij Jong Oranje actief”, vervolgt Gakpo. Ondanks dat hij op het EK alleen in actie kwam tegen Noord-Macedonië, zegt Gakpo veel te hebben geleerd bij Oranje. “In de trainingen en ook daarbuiten. Je gaat toch kijken wat er anders is dan hier en wat spelers allemaal op het veld doen. Hoe ze vrij lopen, op welke momenten ze de diepte zoeken. Je probeert zoveel mogelijk op te pikken wat je op een later moment weer kunt gebruiken.”