RB Leipzig laat deadline voor Yvon Mvogo verlopen na mislukt plan

Zaterdag, 17 juli 2021 om 07:16

PSV kan ook komend seizoen rekenen op Yvon Mvogo. Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International weten te melden dat de optie van RB Leipzig om de 27-jarige Zwitserse doelman terug te halen afgelopen nacht is verlopen. Die Roten Bullen zouden hebben geprobeerd om Mvogo te verkopen, maar geïnteresseerde clubs hikten tegen de vraagprijs van vijf miljoen euro aan. RB Leipzig telde in de zomer van 2017 hetzelfde bedrag neer om Mvogo over te nemen van Young Boys.

Zodoende heeft RB Leipzig geen gebruik gemaakt van de optie om Mvogo terug te halen. Deze optie liep tot en met 16 juli, maar PSV hoorde niks vanuit Duitsland en kan daardoor ook komend seizoen beschikken over de Zwitserse doelman. Zijn situatie is echter veranderd, want PSV nam Joël Drommel over van FC Twente en zoals het er nu naar uitziet wordt hij komend seizoen de eerste doelman in Eindhoven.

Mvogo hoeft Duitsland overigens ook niet op veel speeltijd te rekenen. Péter Gulácsi is bij RB Leipzig de onbetwiste eerste doelman en achter hem heeft de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen de beschikking over Josep Martínez. Het contract van Mvogo bij RB Leipzig loopt nog door tot medio 2023 en om die reden had de Duitse club hem vermoedelijk graag van de hand gedaan, want nu dreigt hij volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terecht te komen.

In de tussentijd zal zijn marktwaarde normaal gezien niet stijgen als hij komend seizoen weinig aan spelen toekomt. In het afgelopen seizoen kwam de voor twee seizoenen van RB Leipzig gehuurde Mvogo nog tot 43 officiële wedstrijden voor PSV. De Eindhovenaren hoeven zodoende niet op zoek naar een nieuwe doelman. Tijdens het trainingskamp in Duitsland moesten de jonge doelmannen Vincent Müller en Aron van Lare concurreren met Mvogo, omdat hij nog op vakantie was nadat hij afgelopen maand zonder te spelen met Zwitserland deelnam aan het EK.