Suriname wordt na rampzalige minuut uitgeschakeld op Gold Cup

Zaterdag, 17 juli 2021 om 06:59 • Chris Meijer • Laatste update: 07:04

Suriname is na twee wedstrijden uitgeschakeld op de Gold Cup, het kampioenschap voor landen uit de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika. Natio verloor in de nacht van vrijdag op zaterdag ook zijn tweede groepsduel, waarin Costa Rica in het Orlando City Stadium met 1-2 te sterk was. Doordat Jamaica met dezelfde cijfers van Guadeloupe won, kan Suriname met nog één wedstrijd te spelen niet meer bij de beste twee in Groep C eindigen.

De ploeg van bondscoach Dean Gorré debuteerde afgelopen week met een 2-0 nederlaag tegen Jamaica op de Gold Cup. De opdracht tegen Costa Rica, dat zijn eerste wedstrijd met 3-1 won van Guadeloupe, was daarom duidelijk: winnen. Suriname ging fel van start tegen Costa Rica, dat overigens wel de eerste mogelijkheden kreeg. Een schot van Francisco Calvo zeilde maar net langs het doel van Warner Hahn, terwijl Luis Díaz in kansrijke positie naliet om een schot op doel te leveren. Met 39 minuten op de klok liet Suriname zich zien met de tot dan grootste kans van de wedstrijd.

Gleofilo Vlijter stuurde Sheraldo Becker de diepte in, maar de vleugelspeler van Union Berlin zag zijn inzet gekeerd worden door voormalig AZ-doelman Esteban Alvarado. In de blessuretijd van de eerste helft ging een vrije trap van Florian Jozefzoon maar net naast. Kort na rust kwam Suriname op voorsprong. Damil Dankerlui kwam vrij aan de rechterkant van het strafschopgebied en bracht de bal voor, waar Vlijter het leer ontving. De spits van Beitar Jeruzalem draaide weg en schoot de eerste treffer van Suriname op de Gold Cup tegen de touwen.

Niet lang daarna ging het echter volledig mis voor Suriname. Na 56 minuten spelen leverde Rónald Matarrita de bal af voor het doel, waar Joel Campbell voor Ryan Donk kroop en de gelijkmaker binnenkopte. Amper een minuut later was het opnieuw raak voor Costa Rica. Hahn kon een schot van Campbell nog keren, maar was kansloos toen de aanstormende Celso Borges vervolgens de bal voor het inschieten kreeg. Suriname zocht in de slotfase nadrukkelijk naar de gelijkmaker en bleef binnen een bereikbare marge, doordat Borges en Campbell verzuimden om de voorsprong van Costa Rica uit te breiden.

Na een rode kaart voor Calvo na een slaande beweging naar Donk kon Suriname een slotoffensief inzetten op zoek naar de gelijkmaker, nadat Kelvin Leerdam en invaller Ivenzo Comvalius eerder al kansen hadden gekregen. Het dichtst bij was Comvalius in blessuretijd, maar zijn inzet belandde op de paal. Daardoor bleef Suriname ook in zijn tweede Gold Cup-wedstrijd zonder punten achter. Voor Natio wacht nu in de nacht van dinsdag op woensdag nog een wedstrijd om des keizers baard tegen Guadeloupe, waarin de derde plaats in de poule op het spel staat.

Opstelling Suriname: Hahn, Klaiber (Koolwijk), Malone, Donk, Haps; Dankerlui (Donald), Leerdam, Biseswar; Jozefzoon (Comvalius), Vlijter, Becker (Hasselbaink)