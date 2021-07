Van Bommel doet zaken met Man City en geeft signaal af aan Weghorst

Vrijdag, 16 juli 2021 om 22:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:23

VfL Wolfsburg heeft zich versterkt met Lukas Nmecha, zo meldt de club vrijdagavond via de officiële kanalen. De international van Duitsland Onder-21 komt naar verluidt voor een bedrag van tussen de acht en dertien miljoen euro over van Manchester City, dat wel een terugkoopoptie en een doorverkooppercentage van vijftien procent wist te bedingen. Met de komst van de 22-jarige Nmecha, die voor vier seizoenen tekent in de Volkswagen Arena, krijgt Wout Weghorst er een serieuze concurrent bij in de spitspositie.

Diverse Duitse media en Transfermarkt melden dat er een lager bedrag gemoeid is met de transfer: acht miljoen euro. Transfermarktexpert Fabrizio Romano spreekt de berichtgeving tegen en weet te melden dat het gaat om een bedrag van dertien miljoen euro. Het is niet voor het eerst dat Nmecha het shirt van die Wölfe gaat dragen, want in de eerste helft van het seizoen 2019/20 kwam hij al op huurbasis uit voor Wolfsburg.

Zurück beim VfL! U21-Europameister @LukasNmecha wechselt zu den Wölfen und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Schön, dich wieder in Wolfsburg zu haben, Lukas! ??#VfLWolfsburg pic.twitter.com/NaXYMOyVcX — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 16, 2021

Het was geen geheim dat trainer Mark van Bommel op zoek was naar een versterking in de voorhoede. Vorige week werd al duidelijk dat de deur voor Weghorst werd opengezet. Directeur Jörg Schmadtke gaf aan dat geïnteresseerde clubs zich mogen melden. Het is nog niet bekend wat de gevolgen van het binnenhalen van Nmecha precies zijn voor de kansen van Weghorst. Wel is het duidelijk dat er een aanvaller met veel potentie binnenboord is gehaald.

Nmecha viel in positieve zin op tijdens het afgelopen EK Onder-21. De spits liet een uitstekende indruk achter namens Duitsland, dat zich tot Europees kampioen kroonde. Nmecha was op het toernooi viermaal trefzeker en maakte één van zijn doelpunten tegen Jong Oranje. Bij City wist de aanvaller niet door te breken, maar tijdens zijn afgelopen huurperiode bij Anderlecht maakte hij 18 doelpunten in 37 competitiewedstrijden.