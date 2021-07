Bosz had duidelijke boodschap aan groep: ‘Als ik ergens een hekel aan heb...’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:58

Peter Bosz begint vol goede moed aan zijn nieuwe avontuur bij Olympique Lyon. De trainer weigert na zijn ontslagen bij Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen af te stappen van zijn filosofie. "Ik heb de groep gezegd: 'Als ik ergens een hekel aan heb, is het aan laffe spelers. Dúrf!'", vertelt Bosz tegenover het Algemeen Dagblad. "'Fouten maken mag. In het begin zullen we fouten maken in hoe we willen spelen, leer daarvan.'"

Hoewel Bosz dankzij zijn tijd als speler bij Toulon al goed Frans spreekt, krijgen hij en zijn drie Nederlandse assistenten extra les om de taal te leren. "De lerares zei deze week: ‘Ik heb geen verstand van voetbal, zou ik een keer mee mogen kijken bij je training?’", memoreert Bosz. "Ze dacht: als ik hoor hoe jullie praten, welke termen er worden gebruikt, dan kan ik jullie nóg beter helpen. Vind ik mooi, zoiets. Goed van haar. Communicatie is toch je belangrijkste wapen als trainer. En zéker als je ergens nieuw bent."

De grootste uitdaging voor Bosz wordt om het gemis op te vangen van Memphis Depay, die transfervrij naar Barcelona trok. "Zijn twintig goals en zeventien assists zul je moeten compenseren", zegt Bosz. "In principe is Moussa Dembélé zijn vervanger. Die jongen werd eerder voor 22 miljoen euro gekocht van Celtic en was vanaf januari een halfjaar verhuurd aan Atlético Madrid." Verder is Lyon nog in onderhandeling met Ajax over André Onana, de beoogde nieuwe doelman van Bosz.

Lyon speelt zaterdag twee oefenwedstrijden direct achter elkaar, tegen Villefranche en VfL Wolfsburg. "Met twee wedstrijden kan ik al mijn selectiespelers zeventig minuten geven", legt Bosz uit. "Dat past in de opbouw van de voorbereiding. Het biedt ook kansen voor negen talenten uit de eigen jeugdopleiding. Die trainen in de voorbereiding met ons mee." Bosz weet wat er van hem verwacht wordt in Frankrijk. "Ze zeggen: ‘Er moet gepresteerd worden. We willen dat je jeugd inpast, want dit is een club die prat gaat op zijn jeugdopleiding. En we moeten aanvallend voetbal spelen.’"