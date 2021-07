Komst Van Gaal zeker niet rond: ‘Hij heeft bepaald eisenpakket neergelegd’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 20:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:50

De aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal is nog zeker niet rond, zo meldt Valentijn Driessen. De KNVB onderhandelt met de beoogde nieuwe keuzeheer met name over de samen te stellen technische staf, zo weet de journalist van De Telegraaf. "Hij heeft een bepaald eisenpakket neergelegd bij de KNVB en de juiste mensen daarvoor vinden kost meer tijd dan verwacht", zegt Driessen in de podcast Kick-off.

De KNVB had Van Gaal eigenlijk deze week al willen presenteren, maar dat gaat niet lukken. "Blijkbaar is er nog wel wat nodig voordat hij zijn contract kan gaan ondertekenen, en dat begrijp ik ook wel. Er zijn meerdere mensen die hij graag in zijn staf wil hebben en die moeten allemaal vanbuiten de KNVB komen. Frans Hoek kun je bijvoorbeeld zo bellen. Die heeft wel wat afspraken, maar die kan dat wel verzetten."

Volgens Driessen is Danny Blind in beeld om opnieuw assistent te worden, net als in de vorige periode van Van Gaal bij Oranje. "Maar die zit in de raad van commissarissen bij Ajax. Ik kan me niet voorstellen dat Ajax en de KNVB willen dat hij die twee functies combineert, want dan heb je met conflict of interest te maken. Ik heb ook gehoord dat er iemand van kleur bij wordt gezocht. Dat kan ik me ook goed voorstellen als je de selectie ziet. Het moet ook wel een beetje een afspiegeling zijn van je selectie en de culturen daarin."

Driessen verwacht veel bekende namen terug in de staf. "Er wordt heel snel teruggegrepen naar 2014. Ik kan me ook wel voorstellen dat je wil samenwerken met mensen die je vertrouwt, want je hebt maar heel kort de tijd natuurlijk. 10 augustus moet de voorselectie eruit en 1 september moet je spelen bij Noorwegen in de WK-kwalificatie. Ik denk dat ze volgende week eruit willen komen en als dat niet lukt, zullen ze toch moeten kijken naar plan B." Driessen zei al eerder dat Giovanni van Bronckhorst in dat geval in beeld komt.

Mike Verweij, ook aanwezig in de podcast, verwacht geen problemen met het binnenhalen van Blind. "Hij en Van Gaal hebben zo'n goede band", weet Verweij. "En het is voor Danny Blind natuurlijk ook een hele mooie kans om misschien nog naar een WK te gaan, als assistent." Verweij denkt niet dat Arjen Robben in beeld komt als assistent, zoals de afgelopen dagen werd gesuggereerd in de media. "Je moet wel een beetje een trainersachtergrond hebben. Je hoort ook de namen Edgar Davids en Clarence Seedorf. Het kan natuurlijk zijn dat hij teruggrijpt op zijn '95-generatie. De vorige keer had hij Patrick Kluivert mee."