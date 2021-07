Verweij: 'Ajax heeft een plan B voor Sulemana: hij komt nu weer in beeld’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 20:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:20

Mike Verweij verwacht dat Steven Bergwijn weer in beeld gaat komen bij Ajax nu de transfer van Kamaldeen Sulemana is afgeketst. Donderdagavond maakte de journalist bekend dat de Amsterdammers zelf de stekker uit de deal met de linksbuiten van FC Nordsjaelland hebben getrokken, waardoor er naar een nieuwe naam zal worden gezocht. Daags na de onthulling komt Bergwijn als potentieel alternatief ter sprake in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

De transfer van Sulemana is dan weliswaar afgeketst, maar dat betekent volgens Verweij niet dat Ajax de zoektocht naar een aanvallende versterking staakt. “Of ik nog wat wil meegeven aan de luisteraars? Nou, dit is wel interessant”, opent Verweij. “Er is vandaag overleg geweest, want Ajax heeft een schaduwlijst opgesteld voor het geval dat Sulemana niet door zou gaan. Welke namen daar precies op staan, weet ik niet zeker. Maar dat Steven Bergwijn weer in beeld gaat komen, is heel logisch.”

“Het nadeel voor Ajax rondom Steven Bergwijn is dat hij sinds de voorbereiding al als een tierelier draait onder de nieuwe manager van Tottenham Hotspur”, vervolgt Verweij. “The Spurs zijn nog niet bereid om hem te laten gaan. Maar hij kan zowel op links, als op rechts als op ‘nummer tien’ spelen. Met hem kun je echt alle kanten op”, besluit de journalist. Eind juni verzekerde Daily Mail ook al dat Ajax de hoop op de komst van Bergwijn niet heeft opgegeven. De Amsterdammers bekeken de mogelijkheid om de 23-jarige aanvaller komende zomer over te nemen van Tottenham Hotspur. Tottenham vraagt naar verluidt 27 miljoen pond, omgerekend ruim 31 miljoen euro.

Geruchten over belangstelling van Ajax voor Bergwijn zijn niet nieuw. Al toen de twaalfvoudig international voor PSV uitkwam schreef De Telegraaf veelvuldig over vermeende Amsterdamse interesse, al bracht Ajax zover bekend nooit een bod uit. In mei sprak Verweij, ook al de verwachting uit dat Overmars deze zomer zal proberen om Bergwijn los te weken. Verweij dacht destijds aan een vraagprijs van 25 miljoen euro, terwijl Ajax niet verder zou willen gaan dan 15 miljoen euro.