Steven Berghuis komt met verklaring aan Feyenoord-supporters

Vrijdag, 16 juli 2021 om 19:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:16

Steven Berghuis heeft een verklaring gegeven voor zijn overstap van Feyenoord naar Ajax. Vrijdagmiddag maakten de clubs bekend een principeakkoord te hebben bereikt over de transfer van de vleugelaanvaller, die alleen nog medisch gekeurd moet worden. Via Instagram en de officiële website van Ajax reageert Berghuis voor het eerst op de aanstaande transfer.

“Ik ben 29 jaar en het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken”, vertelt de aanvaller op de website van de Amsterdammers. “Belangrijk daarbij is dat ik mezelf sportief verder wil ontwikkelen. Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt."

Ook op Instagram heeft de buitenspeler een bericht gewijd aan zijn veelbesproken vertrek. Hij richt zich met name tot de Feyenoord-fans, aan wie hij zijn dank betuigt. “Feyenoorders, ik wil de club, het team, de staf en ook alle supporters heel erg bedanken voor de afgelopen vijf seizoenen bij Feyenoord. Ik ben trots en ook dankbaar dat ik 199 officiële wedstrijden voor Feyenoord heb mogen spelen. En we hebben samen de landstitel, de TOTO KNVB Beker en tweer keer de Johan Cruijff Schaal gewonnen, waardoor ik me heb kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben. Bedankt voor alles”, zo besluit Berghuis zijn bericht.

De Amsterdammers maakten vrijdagmiddag in een persbericht het principeakkoord, dat al even in de lucht hing, officieel bekend. Het akkoord is 'onder voorbehoud van de vervulling van een aantal voorwaarden, waaronder de medische keuring'. Mocht de medische check-up geen problemen opleveren, dan tekent Berghuis bij Ajax een contract tot medio 2025.